أجنبيان ومصري .. الحالات المكتشفة المصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى الآن

في بيان لوزارة الصحة والسكان المصرية ، ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس 5/3/2020 ، تم الإعلان عن اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) داخل مصر لمواطن مصري عائد من الخارج، وبذلك يكون إجمالي الحالات المكتشفة المصابة بالفيروس المستجد في مصر حتى الآن أجنبيان ومصري، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، ومستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام ، الدكتور خالد مجاهد أن الحالة المكتشفة للمواطن المصري يبلغ من العمر 44 عامًا عائد من دولة صربيا مروراً بفرنسا “ترانزيت” لمدة 12 ساعة.

الحالات المكتشفة المصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر

إجراءات وقائية وتعامل سريع مع الحالة المكتشفة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن “المواطن المصري المصاب بالفيروس فور عودته إلى البلاد لم تظهر عليه أي أعراض، وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية اليوم الخميس الموافق 5 مارس 2020، وجارٍ نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة”.

وأضاف مجاهد أنه “على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية” ، وأكد على أنه جار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والفحوصات اللازمة لكافة المخالطين للحالة.

أجنبيان ومصري

وأشار مجاهد في البيان أن الحالة المكتشفة للمواطن المصري يكون الحالة الثالثة حتى الأن المكتشفة في مصر المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، حيث كانت الحالات :