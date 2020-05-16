أجواء شديدة الحرارة..الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس الحار والتعرض لأشعة الشمس المباشرة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة على مصر خلال هذه الأيام، لهذا نبه خبراء الأحوال الجوية على جميع المواطنين توخي الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة لتفادي الإصابة بضربة الشمس نتيجة التعرض للأشعة الفوق بنفسجية الضارة التي تكون من الساعة 11ص وحتى الثالثة عصراً، فيما يظل الجو حاراً طوال اليوم، بدأت الموجة الحارة من يوم الخميس الماضي وسوف تستمر هذه الأجواء حتى يوم الخميس المقبل.

الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس شديد الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موجة شديدة الحرارة تجتاح البلاد خلال هذا الأسبوع تستمر حتى يوم الخميس المقبل، وبناءاً عليه يجب الالتزام بعدم التعرض لأشعة الشمس الضارة المباشرة تجنباً للإصابة بضربات الشمس، ومع التوجيه بالالتزام لمواجهة كورونا عند الخروج من المنزل للضرورة وذلك بارتداء الكمامات وأخذ المسافة الاحتياطية بين كل شخص والآخر لا تقل عن متر، وفي تلك الأجواء الحارة لابد من إرتداء القبعات للرأس والنظارات للحماية من أشعة الشمس.

درجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات مصر

يستمر الطقس شديد الحرارة لمدة 6 أيام من اليوم، لتسود هذه الأيام لأجراءاً حارة على معظم المحافظات تختلف شدتها من واحدة إلى أخرى أشدهم أسوان التي تصل درجة الحرارة فيها لـ 44 درجة مئوية، بينما تصل في القاهرة إلى 42 درجة.

وفي هذا الصدد صرح خبراء الطقس أننا مازلنا في فصل الربيع وتعد هذه موجة شديدة الحرارة وسوف يعود الطقس لطيفاً الأسبوع المقبل بإذن الله.