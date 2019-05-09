أجور خيالية للفنانين في اعلانات رمضان تثير احباط الشعب المصري “عمرو دياب ” في الصدارة

ننشر لكم على موقع كلمة دوت أورج قائمة الفنانين الأعلى أجرا في اعلانات رمضان 2019 والتي وصفها الكثير بالخيالية بسبب القيمة الكبيرة التي يتقاضاها الممثلين والمطربين مجرد ظهورهم في الاعلانات لدقائق في حين بحث الكثير من الشباب عن فرصة عمل بالحد الأدنى للأجور ، ولذلك تم وصف الأجور التي تقاضاها المشاهير في الاعلانات الرمضانية بالخيالية.

قائمة الفنانين الأعلى أجرا في رمضان

تصدر المطرب عمرو دياب قائمة الفنانين الأعلى أجرا في رمضان لظهوره في اعلان فودافون إلى جانب 10 نجوم آخرين ويليه محمد رمضان وتامر حسني ونانسي عجرم والأمريكي جان كلود فان دام المشارك في إعلان اتصالات ” أقوى كارت في مصر”

أجور الفنانين بالجنيه المصري

الفنان الاعلان المبلغ عمرو دياب فودافون 22 مليون جنية مصري فان دام اتصالات 12 مليون جنية مصري (750 ألف دولار) محمد رمضان اتصالات 7 مليون جنية مصري نانسي عجرم أورانج 6 مليون جنية تامر حسني أورانج 3 مليون و500 ألف جنية

وتعتبر هذه الأجور أحلام كبيرة للكثير من الشباب الذي يحلم للحصول على هذا المبلغ طوال عمرهم وليس في دقائق فقط ، ولكن هكذا تعودنا أن نشاهد هذه الأرقام في إعلانات رمضان بالتحديد فتكون قيمة الإعلانات كبيرة جدا فيستغل المعلنين شهر رمضان والمتابعة الكبيرة لشاشات التليفزيون لمسلسلات رمضان لعرض المنتجات أمام المتابعين واستغلال الفنانين ذات القيمة الكبيرة للفت انتباه المتابعين للإعلانات المميزة جدا والمفيدة بكل تأكيد لأصحاب الشركات الكبيرة.