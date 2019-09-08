أحدث تطورات قضية ضابط فيصل المُزيف| إخلاء سبيل بكفالة







بدأت قضيته بحديث أوساط مواقع التواصل الاجتماعي فور وقوعها، حيث بدأت القصة تنتشر بالرأي العام المصري لفيديو منتشراً على مواقع التواصل لشاب يرتدي الزى الميري الخاص بقوات شرطة مرور العاصمة، وبجانبه سلاح ميري، تم القبض عليه من قبل أحد دوريات الأمن التي كانت تقوم بعملية تفقد روتينية لسير العملية الأمنية بشوارع فيصل بمحافظة الجيزة، حيث شاهدوا شاباً يقوم بعملية تنظيم المرور ويرتدي زي لضابط شرطة بطريقة أثارت الريبة لديهم، وفور اقتراب القوات من الشاب فر هارباً، مما دعاهم لتعقبه والقبض عليه والتحقيق معه وإحالته للنيابة، فما هي التفاصيل وأحدث التطورات.







تطورات قضية ضابط فيصل المزيف

فبعد قيام قوات الشرطة بالقبض على الشاب، والقيام باستجوابه قبل إحالته للنيابة، أقر الشاب أنه انتحل صفة ضابط شرطة، وأنه يعمل في مجال الاتصالات، وبسؤاله عن الدافع الذي قاده لانتحال صفة ضابط شرطة، أقر الشاب أنه يُعاني من حالة نفسية وصفها بالعُقدة، حيث كان يتمنى أن يلتحق بكلية الشرطة وهذا لم يحدث، مُؤكداً أنه ينتمي لعائلة ثرية، وما حدث منه كان خارج إرادته لسيطرة تلك الحالة النفسية عليه.







وفي احدث التطورات، قررت محكمة 6 أكتوبر الابتدائية بواسطة قاضي المشاورات، إخلاء سبيل ضابط فيصل المزيف وذلك بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وجاء الإخلاء حسب قرار القاضي على ذمة القضية، ووجهت للشاب تهمة انتحال صفة موظف رسمي كضابط شرطة، مع حيازة “مسدس صوت” على أنه سلاح ميري.