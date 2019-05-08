عاجل| ترحيل أحمد السبكي لتنفيذ حكم ضده بالحبس سنة  بعد صدور حكمين غيابياً  عليه

منذ نحو يومين اتهم العاملون بموقع صدى البلد المنتج أحمد السبكي بالاستعانة بـ11 بودي جارد واقتحام الموقع وتحطيم محتوياته، وندد الكثير من الصحفيين والأحزاب السياسية، ووصل الأمر إلى البرلمان، ثم إلى النيابة العامة والتي أخلت سبيل السبكي في وقت لاحق بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه، إلا أنه وبعد فحص سجله تبين صدور حكميين غيابين ضده أحدهما بالحبس سنة والآخر بالحبس ثلاثة أشهر.

وبالرغم من صدور قرار من النيابة بإخلاء سبيل أحمد السبكي في قضية اقتحام موقع صدى البلد، إلا أن نيابة العجوزة لم تخلي سبيله ونفذت حكم بالحبس سنة ضده وذلك في قضية شيك بدون رصيد، وحملت القضية رقم 22/985 جنح العجوزة لعام 2000، وأكدت مصادر أمنية أنه صادر حكم آخر ضد السبكي أيضاً بالحبس 3 شهور في قضية شيك آخر بدون رصيد.

وأشارت تلك المصادر أن تم ترحيل أحمد السبكي إلى قسم شرطة العجوزة، ثم يتم عرضه على النيابة في وقت لاحق من أجل المعارضة، ثم عرضه مرة أخرى على قسم شرطة المعادي بسبب القضية الثانية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.