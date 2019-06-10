جوجل تحتفل بالعراب أحمد خالد توفيق في ذكرى ميلاده الـ 57

أحمد خالد توفيق العراب الكاتب المصري المشهور والعزيز على قلوب الكثير سواء في مصر أو في أنحاء الوطن العربي، وفي ذكرى ميلاده اليوم قام محرك البحث الأكثر شهره في العالم جوجل بالاحتفال بهذا اليوم المميز، ومن موقعنا هذا نشكر محرك البحث جوجل على تغيير شعارها اليومي وجعله شعار يحتفل بكاتبنا العظيم والمبجل أحمد خالد توفيق رحمه الله عليه.

ولد الكاتب أحمد خالد توفيق في 10 يونيو 1962 بمحافظة طنطا وتخرج من كلية الطب بطنطا تخصص طب المناطق الحارة عام 1985 ثم حصل على درجة الدكتوراه في مجاله عام 1997، والعجيب أنه بدأ كتاباته وهو مستمر في دراسة الطب، حيث أثرت دراسته الجامعية على نوع وطريقة كتاباته، حيث ألف كتاب بعنوان الطريف في طب الريف وكان بطلها طبيب أمراض دم عجوز يدعى رفعت إسماعيل.

أحمد خالد توفيق وكتاباته المميزة



قدم الكاتب والطبيب أحمد خالد توفيق أول سلسة من كتاباته كانت بعنوان ما وراء الطبيعة حيث قدمها في شهر يناير عام 1993 وتم إصدارها هن طريق المؤسسة العربية الحديثة، ثم اتجه إلى كتابه روايات الرعب المثيرة على سبيل المثال قدم أسطورة مصاص الدماء، حيث أشاد بها الكاتب الكبير نبيل فاروق صاحب سلسلة رجل المستحيل.

قدم العراب سلسلة ثانية بعنوان فانتازيا حيث كانت بطلتها شخصية نسائية تدعى عبير والتي تدمن جهاز خيالي يعمل على قرأة الأفكار والقصص داخل مخ من يرتديه ثم ينقلها لمخ شخص أخر يرتدي نفس الجهاز حيث قابلت عبير عدد كبير من الشخصيات المشهورة مثل هتلر وسوبر مان وتشيء جيفارا.

اتجه أحمد خالد توفيق إلى مجال الصحافة اليومية بالتحديد في عام 2004 وكتب في عدة جرائد ورقية مثل الأهرام والتحرير ، وجريدة اليوم الجديد، وقد شارك أيضا في مجال الترجمة بترجمته للعديد من الروايات الأجنبية علي سبيل المثال: نادي القتال.

رجفة الخوف.

ديرمافوريا.

تشاك بولانيك. وللأسف الشديد فارق العراب أحمد خالد توفيق عن عالمنا في 2 من أبريل 2018 وكان السبب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة حيث تم نقله فور إلى مستشفي الدمرداش ولكنه توفي هناك، رحم الله كاتبنا الكبير وما تزال أعماله باقيه معنا. أقرأ أيضا: تعرف على سبب انتشار صراصير الليل في الحرم المكي وبعض المنازل المجاورة له فنانات وقعوا ضحايا عمليات تجميل منهم 4 فارقوا الحياة نقل “ريهام سعيد” للمستشفى بسبب تعرضها لوعكة صحية عقب مشاجرتها مع أيتن عامر

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