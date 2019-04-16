أخبار الطقس هيئة الأرصاد الجوية | الأربعاء 17 أبريل درجات الحرارة عند مستوياتٍ مُعتدلة ونشاط محدود للرياح

شهدت مُحافظات ومُدن مصر هذا الأسبوع طقس تميز بالتقلب الشديد من درجات حرارة مُرتفعة وصلت حتى 34 درجة مئوية بشكل كامل على العاصمة القاهرة وذلك ببداية الأسبوع يوم السبت ثم تنخفض بشكلٍ مُتتالي يومي الأحد والاثنين مع تساقط كثيف للأمطار، ثم تبدأ الأجواء بالتحسن يوم الثلاثاء مع نشاط للرياح بعدة مناطق بالبلاد .

وصدر الآن تقرير الطقس ليوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2019، مُتضمناً وضع الطقس بمصر ومؤشرات درجات الحرارة وتوجه وقوة الرياح مع تحذير صادر عن التقرير حول ملمحين هامين خلال طقس الأربعاء يجب الحذر منهما .. فهيا بنا نتعرف على التفاصيل عبر هذا التقرير .

درجات الحرارة الأربعاء 17 أبريل

أفاد تقرير هيئة الأرصاد الجوية بمصر، أن طقس الأربعاء 17-4-2019 تتميز فيه درجات الحرارة بقدر كبير من الاعتدال بُمعظم أنحاء البلاد تميل إلى الأجواء الحارة بمناطق الصعيد .

حيث تراوحت درجات الحرارة يوم الأربعاء على العاصمة والدلتا ومحافظات الوجه البحري من 22 حتى 23 درجة مئوية، وبمناطق مصر الشمالية وتحديداً محافظات الساحل الشمالي والإسكندرية تراوحت درجات الحرارة من 20 حتى 21 درجة مئوية .

وعن منطقة القنال وخليج السويس تراوحت درجات الحرارة الأربعاء من 22 حتى 23 درجة مئوية، وتشهد محافظات الصعيد خاصة جنوبه أجواء حارة يوم الأربعاء لتتراوح درجات الحرارة من 24 حتى 25 درجة مئوية شمال الصعيد ومن 26 حتى 28 درجة مئوية وسط الصعيد ومن 29 حتى 33 درجة مئوية بجنوب الصعيد .

وحذر التقرير من أمرين هامين بطقس الأربعاء، الأول انخفاض شديد بدرجات الحرارة خلال ساعات الليل بمعظم أنحاء البلاد يتراوح من 11 إلى 12 درجة مئوية بمدن الوجه البحري وشمال مصر والعاصمة، أما الصعيد فتتراوح درجات الحرارة ليلاً من 13 حتى 15 درجة مئوية .

وحذر التقرير أيضاً من كثافة الشبورة المائية خلال ساعات صباح الأربعاء بالطرق السريعة والأماكن الزراعية والمكشوفة .

وضع الرياح بطقس الأربعاء 17 أبريل

أشار تقرير هيئة الأرصاد حول وضع الرياح يوم الأربعاء 17-4-2019 أنه مُعتدل على غالب المناطق، والرياح شمالية غربية تكن نشطة فقط على مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس .

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