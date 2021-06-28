أخر أخبار الفنانة علا غانم وسبب غيابها عن الساحة الفنية

تعد الفنانة علا غانم واحدة من أشهر الفنانات فى الوسط الفنى فى مصر، والتى لها رصيد هائل من الأعمال الفنية سواء فى السينما أو فى التليفزيون، ولكن شهدت الفترة الماضية غياب الفنانة علا غانم عن الساحة الفنية وذهابها إلى أمريكا، ولكن بعد غياب إستمر أربعة أعوام عادت مرة أخرى إلى مصر لحضور حفل زفاف إبنتها، كما حضرت الفنانة مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج ( كلمة أخيرة ) حيث يعرض على قناة “أون تى فى” والتى وصرحت من خلاله عن أخر أخبارها، وخلال مقالنا سوف نستعرض معكم أخر أخبار الفنانة علا غانم وأبرز تصريحاتها.

أخر أخبار الفنانة علا غانم

يذكر أن الفنانة علا غانم خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي صرحت عن مجموعة من أخبارها وكشفت عن سبب غيابها الفترة الماضية:

سبب غيابها عن الساحة الفنية

أوضحت الفنانة علا غانم خلال برنامج كلمة أخيرة أن سبب غيابها عن الساحة الفنية هو ذهابها إلى أمريكا وذلك بسبب أنها خلال ثورة 25 يناير رحلت بناتها إلى أمريكا، وكانت تشعر بألم عندما تعود إلى مصر، ولكنها حاليا سعيدة بإستقرارها فى أمريكا، حيث إفتتحت فى ولاية كاليفورنيا شركة وفندق للكلاب، واضافت أن تنافس شركات عالمية فى أمريكا ،كما أنها تسبب قلق للعلامات التجارية الكبرى. واكدت أن هذا الفندق مخصص لحلاقة وصبغ شعر الكلاب.

عدد زيجات علا غانم

صرحت الفنانة علا غانم خلال اللقاء أيضا أنها تزوجت ثلاث مرات، حيث كان الزواج الأول عندما كان عمرها 17 سنة ونصف وأنجبت ابنتيها وتم الطلاق بعد أربعة سنوات ونصف، كما أكدت أنه زواج تقليدى، أما الزواج الثانى فكان بعد 11 عاما من الزواج الأول، وأضافت أنه كان إختيار خطأ وذلك بسبب عدم التوافق بينهم حيث لم يستمر سوى 7 أشهر فقط وأنها حاليا متزوجة للمرة الثالثة.

سن الفنانة علا غانم الحقيقى

أعلنت علا غانم أنها خلال شهر نوفمبر القادم سوف تتم ال50 عام ، كما بينت أن سن ال50 هو سن النضج والقيام بالعديد من الإنجازات، وأكدت أنها خلال الفترة الماضية لم تحفل بعيد ميلادها ولكنها قررت أن هذا العام سوف تحتفل به.

الفيلم الذى ندمت على المشاركة فيه

كشفت علا غانم أن أكثر الأفلام التى تمنت أن تحذفها من تاريخها الفنى هو فيلم ” أحاسيس” ، وعلقت أن هذا الفيلم من أكثر الأفلام التى ندمت عليها ولا تحب مشاهدته على التلفاز، وتمنت لو أن هيئة الرقابة تحذف هذا الفيلم، مؤكدة أنها لو عادت إلى الخلف لن تشارك مطلقا فيه.

هل إعتزلت علا غانم الفن

نفت الفنانة علا غانم الإشاعة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أنها ستترك الفن بسبب إستقرارها فى أمريكا، ولكن أكدت أنها ستعود إلى الفن ولكن فى حالة تقدم إليها عروض مناسبة، وأن تلك الفترة الماضية كان مجرد إستراحة.