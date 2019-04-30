أخر موعد سداد فاتورة التليفون أبريل 2019.. جميع المحافظات|| الهيئة المصرية للاتصالات

الشركة المصرية للاتصالات أصبحت الرائدة الأول في مصر في توزيع خطوط التليفون الأرضي داخل جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وهي تقوم بإصدار وتحصيل فواتير التليفون بنظام متعارف عليه هو نظام ربع سنوي أي يتم تحصيل فاتورة التليفون بمعدل كل ثلاثة أشهر، ويتم ذلك على أربعة مرات خلال كل العام.

المصرية للاتصالات الآن تقوم بتحصيل فاتورة شهر أبريل اعتباراً من 15 أبريل التي مقدر لها أخر موعد سداد فاتورة التليفون أبريل 2019، تكون يوم 15 مايو 2019 أي بعد مرور شهر من نزول قيمة الفواتير على رابط المصرية للاتصالات، ويتم تحصيل فاتورة أبريل عن الثلاثة أشهر السابقة هي (يناير- فبراير- مارس) من عام 2019.

أخر موعد سداد فاتورة التليفون أبريل 2019

وضعت المصرية للاتصالات رابط يمكن من خلاله معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي في أي وقت خلال السنة، وذلك في حال رفع القيمة المطلوبة من الهيئة المصرية للاتصالات على رابط خاص لمعرفة قيمه الفاتورة وذلك تسهيلا على المواطنين عند الدفع، حيث أن أخر موعد لسداد فاتورة التليفون عن أبريل 2019 هو يوم 15 مايو 2019 وأن لمعرفة قيمه فاتورة التليفون تتبع الخطوات الأتية.

اضغط على هذا الرابط من هنا لمعرفة قيمة الفاتورة المستحقة

المستحقة يتم فتح موقع المصرية للاتصالات

قم بإدخال كود المنطقة

قم بإدخال رقم التليفون المكون من ثمانية أرقام من اليسار إلى اليمين

ثم اضغط على “أظهر الفواتير” بالمستطيل الأخير جهة اليسار

يتم فتح لك نافذة بها قيمة الفاتورة المطلوب سدادها

وكذلك أخر فاتورتين تم سدادهم كما يتم إظهار أسمك داخل الفاتورة

← إقرأ أيضاً: