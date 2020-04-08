أخر موعد لتسجيل العمالة الغير منتظمة لصرف منحة الـ 500 جنيه

أعلن الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة عن أخر موعد لتسجيل العمالة الغير منتظمة وذلك لصرف منحة الـ 500 جنيه التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تخفيف العبء عن المواطنين بسبب تداعيات فيروس كورونا على العمالة الغير منتظمة، وقد وافق الرئيس السيسي على صرف 3 منح استثنائية بإجمالى 1500 جنيه لحوالى 1.5 مليون عامل من العمالة الغير منتظمة.

وأكد وزير القوى العاملة بأن تسجيل العمالة الغير منتظمة مستمر حتى نهاية يوم الخميس الموافق 9 أبريل 2020 وذلك للتسهيل على هذه الفئات التى لم تقوم بالتسجيل حتى الآن على المنظومة الإلكترونية، على أن يتم تدقيق البيانات للعمالة الغير منتظمة التى تقوم بتسجيل بياناتها اولاً باول، وذلك إضافة المستحقين للمنحة.

وناشد وزير القوى العاملة العمالة الغير منتظمة بسرعة التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة لأن تسجيل البيانات لهذه الفئة هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية لمدة 3 أشهر كل شهر 500 جنيه بإجمالى 1500 جنيه وأن الموقع الخاص بوزارة القوى العاملة هى المخصص لتسجيل البيانات على الرابط التالى من هنا، ويتم ادخال اسم العامل، والمهنة، والرقم القومى للعامل، والمحافظة، والعنوان، ورقم التليفون، ثم الضغط على حفظ، حتى تظهر رسالة “تم التسجيل”.

وكان وزير القوى العاملة قد أعلن عن بدء صرف المنحة الاستثنائية الأولى وقيمتها 500 جنيه لكل عامل أو عاملة اعتباراً من يوم الأحد القادم حتى يوم الخميس من أقرب مكتب بريد، حيث سيتم إرسال رسالة إلكترونية على رقم التليفون الخاص بالعامل تحدد فيه مكان وموعد وتاريخ صرف المنحة الأولى على أن يتسلم المواطن بطاقة فيزا كارت ATM من مكتب البريد ليقوم العامل بصرف المنحتين الثانية والثالثة من خلال الفيزا كارت المجانية التى سيحصل عليها.