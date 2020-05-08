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أدعية العشر الأواخر من رمضان 2020 مكتوبة ومستجابة بإذن الله

بواسطة مروة عبد الرحمن
العشر الأواخر من رمضان

أختص الله سبحانه وتعالى العشر الأواخر من رمضان بميزات أكثر من سائر الأيام في الشهر الكريم، فالليلة القدر تقع في أحدى ليالي العشر الآواخر من رمضان 2020، ويفضل كثرة العبادات في هذه الأيام، سواء كثرة ذكر الله والإستغفار والدعاء وقراءة القرآن الكريم والتبرع بالصدقات، وغيرها الكثير من الطاعات، التي تقرب العبد من ربه، ويطمع في غفران ذنوبه والعفو عنه، ومن العبادات المفضلة في العشر الأواخر من شهر رمضان، هي كثرة الدعاء، لذلك سنقدم لكم في هذا المقال أدعية العشر الآواخر من رمضان 2020 مكتوبة، وهي مستجابة بإذن الله.

أدعية العشر الأواخر من رمضان مكتوبة

تبدأ العشر الأواخر من رمضان من ليلة 21 وتنتهي يوم 29 رمضان إذا كان ناقصا، ويوم 30 رمضان إذا كان الشهر كاملا، وعن أهمية كثرة العبادة في الليالي العشر الآخيرة من رمضان، ثبت عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: (كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَجْتَهِدُ في العَشْرِ الأوَاخِرِ، ما لا يَجْتَهِدُ في غيرِهِ)، وفي العشر الآواخر هناك ليلة القدر وهي ليلة خير من ألف شهر، وأدعية الشعر الأواخر من رمضان 2020.

أدعية العشر الأواخر من رمضان 2020

اللَّهمَّ بعلمِكَ الغيبَ وقدرتِكَ على الخلقِ أحيِني ما علمتَ الحياةَ خيرًا لي، وتوفَّني إذا علمتَ الوفاةَ خيرًا لي، وأسألُكَ خَشيتَكَ في الغيبِ والشَّهادةِ، وأسألُكَ كلمةَ الحقِّ في الرِّضا والغضَبِ، وأسألُكَ القصدَ في الفقرِ والغنى، وأسألُكَ نعيمًا لاَ ينفدُ، وأسألُكَ قرَّةَ عينٍ لاَ تنقطعُ، وأسألُكَ الرِّضاءَ بعدَ القضاءِ، وأسألُكَ بَردَ العيشِ بعدَ الموتِ، وأسألُكَ لذَّةَ النَّظرِ إلى وجْهكَ، والشَّوقَ إلى لقائِكَ،في غيرِ ضرَّاءَ مضرَّةٍ، ولاَ فتنةٍ مضلَّةٍ، اللَّهمَّ زيِّنَّا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هداةً مُهتدينَ”.

  • اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ أنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ لكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ،ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ الحَقُّ ووَعْدُكَ الحَقُّ، ولِقَاؤُكَ حَقٌّ، وقَوْلُكَ حَقٌّ، والجَنَّةُ حَقٌّ، والنَّارُ حَقٌّ، والنَّبِيُّونَ حَقٌّ، ومُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَقٌّ، والسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لكَ أسْلَمْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ،
    وإلَيْكَ أنَبْتُ، وبِكَ خَاصَمْتُ، وإلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ، وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أنْتَ”.
  • “اللَّهُمَّ إنِّي أسأَلُك العافيةَ في الدُّنيا والآخِرةِ، اللَّهُمَّ إنِّي أسأَلُك العَفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنْيايَ وأهْلي ومالي،  اللَّهُمَ اسْتُرْ عَوْرتي، وآمِنْ رَوْعاتي، اللَّهُمَّ احْفَظْني من بيْنِ يَدَيَّ، ومِن خَلْفي، وعن يَميني، وعن شِمالي، ومن فَوقي، وأعوذُ بعَظَمَتِكَ أنْ أُغْتالَ من تَحْتي”.
  • اللَّهمَّإنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا”.

يمكنكم قول أدعية العشر الأواخر من رمضان 2020 خلال أي وقت، ويفضل كثرة الدعاء في الليل وقبل أذان الفجر.

مروة عبد الرحمن

كاتبة في موقع كلمة، أحب الكتابة في مجالات متعددة ومختلفة، أبرز هواياتي قراءة كتب علم النفس والفلسفة، ومشاهدة أفلام الرعب وروايات ما وراء الطبيعة

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