الدعاء هو أن تترجى شئ من هذه الحياة وتَطلب تحقيقه من الله عز وجل فتتَوجه إليه بالدعاء والإِبتهال ،وبما أننا في أيام شهر رمضان المبارك فهذه فرصة جيدة جداً للتكثير من الدعوات المستجابة بإذن الله ،وذلك لأننا في شهر رفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى وإِستجَابة الدعاء فيجب علينا أن نتوجه إلى الله عز وجل بكل خضوع وتوكل ،طالبين من المولى سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيام شهر رمضان الكريم وقيامه وأن يتقبل منا أعمالنا الصالحة ،ولقد قررنا أن نتشارك الدعوات سوياً ونسرد لكم أدعية اليوم التاسع من شهر رمضان مكتوب وبالصور – الدعاء المستجاب ،ومن خلال موقع كلمة لتصل تلك الدعوات إلى جميع المسلمين في كل بقاع الأرض ،فمن الجميل أن نتجمع كلنا لترديد نفس الدعوات وطلب تحقيقها وإستجَابتها بكل خضوع إلى الله .

أدعية اليوم التاسع من شهر رمضان مكتوب وبالصور :

وللدُعاء فضل كبير علينا خلال الأيام العادية ويكثر فضله خلال شهر رمضان المبارك ويتجه العباد إلى الله بالكثير من الدعاء في بعض الأحيان بهدف دفع بعض مصاعب الحياة والنقم والتزود بالنعم وتحصيل الثواب في الدنيا والأَخرة ،ونحن الأَن في أجمل أيام العام وأجمل شهر في العام وهو شهر رمضان وهذه هى الفرصة الذهبية التي يجب أن نستغلها بشكل جيد ،والتي يجب أن نَتوسل فيها إِلى الله بكل خضوع وتذلل وأن ندعو الله بإسمائه الحسنى لأن ذلك مستحب ويجب الإِستمرار ومواصلة الدعاء وعدم الإِنقطاع عنه وعدم اليأس من رحمة الله تعالى .

صيغة الدعاء في شهر رمضان :

توجد العديد من الدعوات التي يتم ترديدها خلال هذا الشهر الفضيل ، ولكننا لسنا مقيدين بصيغة محددة ومعينة في الدعاء ،بل يمكن للمسلم أن يطلب من الله كل ما يشاء فهذا شئ خاص بين العبد وربه فله أن يطلب من الله برجاء التحقيق كل ما يشاء ،وستكون بمشيئة الله تعالى جميع الدعوات الصالحة مستجابة لكل المسلمين في كل بقاع الأرض ،وبالتالي ستكون بإذن الله جميع دعواتنا الصالحة مستجابة ،وإليكم الأن بعض الدعوات التي يمكنكم الدعاء بها خلال أيام شهر رمضان المبارك بشكل عام واليوم التاسع بشكل خاص .

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِيهِ نَصِيباً مِنْ رَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ، وَاهْدِنِي فِيهِ بِبَرَاهِينِكَ الْقَاطِعَةِ [السَّاطِعَةِ]، وَ خُذْ بِنَاصِيَتِي إِلَى مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ، بِمَحَبَّتِكَ يَا أَمَلَ الْمُشْتَاقِينَ”. اللَّهُمَّ لَا تَخْذُلْنِي لِتَعَرُّضِ مَعَاصِيكَ، وَ أَعِذْنِي مِنْ سِيَاطِ نَقِمَتِكَ وَ مَهَاوِيكَ‏، وَ أَجِرْنِي مِنْ مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ، بِمَنِّكَ وَ أَيَادِيكَ يَا مُنْتَهَى رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ . اَللّهُمَّ أعِنّي على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِلّينَ. وقَرِّبْني إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ ، وإطْعامَ الطَّعامِ ، وَإفْشاءَ السَّلامِ ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ . اللهم قوّني فيه على قامة أمرك، وأذقني حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين .

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اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْني فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْني فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدري بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ . اَللّهُمَّ وَفِّرْ فيهِ حَظّي مِن بَرَكاتِهِ، وَسَهِّل سَبيلي إلى خَيراتِهِ، وَلا تَحْرِمْني قَبُولَ حَسَناتِهِ وافْتَحْ لي فيهِ أبْوابَ جِنانِك، وَأغْلِقْ عَنّي فيهِ أبْوابَ نيرانِك، وَوَفِّقْني فيهِ لِتِلاوَةِ قُرْآنِك .

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اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي في رَمَضَان صِيامَ الصائِمينَ، وَقِيامي فيهِ قِيامَ القائِمينَ، ونَبِّهْني فيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغافِلينَ، اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ إلى مَرْضاتِكَ وَجَنّبْني سَخَطِكَ وَنقِمتِكَ، وَوَفِّقْني فيهِ لِقِرآءةِ آياتِكَ . اَللّهُمَّ اغْسِلْني فيهِ مِن الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْني فيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبي فيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ . اَللّهُمَّ غَشِّني فيهِ بِالرَّحْمَةِ، وَارْزُقْني التَّوفيقَ وَالْعِصْمَةَ، وَطَهِّرْ قَلْبي يا مَنْ لا يَشْغَلُهُ إلْحاحُ الْمُلحِّينَ .

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