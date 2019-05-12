في شهر الخير والبركات يفتح الله سبحانه وتعالى أبواب السماء ليستقبل دعوات المسلمين من كل بقاع الأرض ولذلك يكثر الدعاء في شهر رمضان المبارك حيث يستغل المسلمين تلك الفرصة العظيمة لكسب الحسنات ودفع السيئات والنقم ،ولذلك سوف نسرد لكم الأن أدعية اليوم الثامن من شهر رمضان مكتوب وبالصور – الدعاء المستجاب ،والدُعاء في أي وقت من أوقات اليوم خلال شهر رمضان المبارك ستكون مستجابة بإذن الله ومشيئته حيث يأت إلينا هذا الشهر المبارك بنفحاته الطيبة ويحمل معه كل أمانينا وأحلامنا التي نرغب دائماً في تحقيقها ،وبما أننا في شهر الخيرات والبركات والطاعات فإن الدعاء في شهر رمضان من الدعوات المستجابة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف ،

( ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم ) .

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أدعية اليوم الثامن من شهر رمضان مكتوب وبالصور :

كما نعلم أن أفضل الدعاء هو الدعاء وقت الإفطار كما أن الدعاء مشروع في كل وقت وحين وغير مقيد بزمن معين ،ولكن بما أننا في أيام مباركة نستغل تلك الفرصة الجميلة للإكثار من الدعاء والإِبتهال والتوجه إلى الله بكل حواسنا ومن المستحب أن يكون الدعاء كثيراً في تلك الأيام المباركة والتي لا تتكرر سوةَ مرة كل عام ،وهناك بعض الدعوات المأثورة لشهر رمضان المبارك والتي نسردها لكم كل يوم تلو الأخر وحتى نهاية شهر رمضان الكريم وإليكم الأَن دعَوات اليوم الثامن من شهر رمضان الكريم .

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ رَحْمَةَ الْأَيْتَامِ، وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَ إِفْشَاءَ السَّلَامِ، وَ ارْزُقْنِي فِيهِ صُحْبَةَ الْكِرَامِ وَ مُجَانَبَةَ اللِّئَامِ، بِطَوْلِكَ يَا أَمَلَ الْآمِلِينَ اللهمّ قوّني فيه على اقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، واوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك و سترك يا ابصر النّاظرين . اللهمّ اجعلني فيه من المتوكّلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقرّبين اليك، بإحسانك يا غايةالطّالبين . اللهمّ أعنّي فيه على صيامه وقيامه، وجنّبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقك يا هادي المضّلين.

دعاء كل يوم في رمضان :