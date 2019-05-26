دائماً ما يبحث المسلمين عن أدعية شهر رمضان المبارك وذلك حتى يرددونها خلال أيام الشهر الفضيل الذي يهل علينا بنفحاته وبركاته العطرة فيه ترفع الأعمال ويستجاب الدعاء وتضاعف الحسنات كما تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار فهو شهر الرحمة والغفران والعتق من النيران فلن يكون هناك أية حواجز بين العباد وربهم فيجب علينا أن نستغل هذا الشهر الكريم بفعل الخيرات والطاعات وكثرة الدعاء منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير ولذلك سوف نسرد لكم اليوم أدعية اليوم الثاني والعشرون من شهر رمضان المبارك مكتوبة وبالصور ، يمكنكم ترديدها قبل الإفطار أو قبل السحور أو في أي وقت ترغبون حيث أن الله دائما لا يخزل عبداً لجأ إليه فهو أرحم علينا من أنفسنا .
والدعاء هو أن تطلب كل ما ترغب فيه تحقيقه من الله سبحانه وتعالى حيث تتمنى وتحلم وتطلب من الله رجاءاً أن يحققه لك ونحن نستغل الشهر الكريم المبارك في كثرة الأدعية لأن هذا الشهر تستجاب فيه الدعوات بإذن الله وإليكم بعض الأدعية التي يمكنكم ترديدها تقبلها الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين في بقاع الأرض .
أدعية اليوم الثاني والعشرون من شهر رمضان المبارك مكتوبة وبالصور :
الآن سوف نتعرف على صيغة الأدعية الخاصة باليوم الثاني والعشرون من شهر رمضان المبارك فهذه هى أفضل الفرص التي يجب علينا أن نستغلها دائماً وننتَظرها من العام للعام شهر رمضان المبارك والذي يجتمع المسلمون فيه بشكل كامل على صيام شهر واحد والذي يعتبر ركن من أركان الإسلام نقوم فيه بفعل العديد من الخيرات والطاعات بهدف التقرب إلى الله ومساعدة الفقراء والمحتاجين ونشر السلام والتعاليم الإسلام الجميلة في كل بقاع الأرض وإليكم بعض الدعوات التي يرددها المسلمون خلال شهر رمضان الكريم .
اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي فِيهِ أَبْوَابَ فَضْلِكَ، وَ أَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ، وَ أَسْكِنِّي فِيهِ بُحْبُوحَةَ جَنَّاتِكَ، يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ .
اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي بِبَرَكَاتِهِ، وَ سَهِّلْ سَبِيلِي إِلَى خَيْرَاتِهِ، وَ لَا تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ، يَا هَادِياً إِلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ .
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ، الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ، الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ، بِإِحْسَانِكَ يَا غَايَةَ الطَّالِبِينَ .
اللَّهُمَّ قَرِّبْنِي فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ، وَجَنِّبْنِي سَخَطَكَ وَنَقِمَاتِكَ،وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .
اَللّهُمَّ طَهِّرْني فيهِ مِنَ الدَّنسِ وَالْأقْذارِ، وَصَبِّرْني فيهِ عَلى كائِناتِ الْأَقدارِ،وَوَفِّقْني فيهِ لِلتُّقى وَصُحْبَةِ الْأبرارِ بِعَوْنِكَ ياقُرَّةَ عَيْن الْمَساكينِ. اَللّهُمَّ لاتُؤاخِذْني فيهِ بالْعَثَراتِ، وَاَقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْني فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا وَالأفاتِ بِعزَّتِكَ ياعِزَّ المُسْلمينَ.
اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَ قِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ،وَ نَبِّهْني فيهِ عَن نَوْمَةِ الغافِلينَ ، وَ هَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ ،وَ اعْفُ عَنّي يا عافِياً عَنِ المُجرِمينَ .
اَللّهُمَّ اجْعَل لي فيهِ نَصيباً مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ،وَخُذْ بِناصِيَتي إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يا اَمَلَ المُشتاقينَ .
اَللّهُمَّ حَبِّبْ اِلَيَّ فيهِ الْإحسانَ، وَكَرِّهْ فيهِ الْفُسُوقَ وَالعِصيانَ وَحَرِّمْ عَلَيَّ فيهِ السَخَطَ وَالنّيرانَ بعَوْنِكَ ياغياثَ المُستَغيثينَ. اَللّهُمَّ زَيِّنِّي فيهِ بالسِّترِ وَالْعَفافِ،وَاسْتُرني فيهِ بِلِِِباسِ الْقُنُوعِ وَالكَفافِ، وَاحْمِلني فيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإنصافِ، وَآمنِّيفيهِ مِنْ كُلِّ ما اَخافُ بِعِصْمَتِكَ ياعصمَةَ الْخائفينَ.
اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بِانابَةِ المُخْبِتينَ،بِأمانِكَ يا أمانَ .
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