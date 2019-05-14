دائماً ما يبحث المسلمين عن أدعية شهر رمضان المبارك وذلك حتى يرددونها خلال أيام الشهر الفضيل الذي يهل علينا بنفحاته وبركاته العطرة فيه ترفع الأعمال ويستجاب الدعاء وتضاعف الحسنات كما تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار فهو شهر الرحمة والغفران والعتق من النيران فلن يكون هناك أية حواجز بين العباد وربهم فيجب علينا أن نستغل هذا الشهر الكريم بفعل الخيرات والطاعات وكثرة الدعاء منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير ولذلك سوف نسرد لكم اليوم أدعية اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك مكتوبة وبالصور ، يمكنكم ترديدها قبل الإفطار أو قبل السحور أو في أي وقت ترغبون حيث أن الله دائما لا يخزل عبداً لجأ إليه فهو أرحم علينا من أنفسنا .

والدعاء هو أن تطلب كل ما ترغب فيه تحقيقه من الله سبحانه وتعالى حيث تتمنى وتحلم وتطلب من الله رجاءاً أن يحققه لك ونحن نستغل الشهر الكريم المبارك في كثرة الأدعية لأن هذا الشهر تستجاب فيه الدعوات بإذن الله وإليكم بعض الأدعية التي يمكنكم ترديدها تقبلها الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين في بقاع الأرض .

أدعية اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك مكتوبة وبالصور :

الآن سوف نتعرف على صيغة الأدعية الخاصة باليوم الثاني من شهر رمضان المبارك فهذه هى أفضل الفرص التي يجب علينا أن نستغلها دائماً وننتَظرها من العام للعام شهر رمضان المبارك والذي يجتمع المسلمون فيه بشكل كامل على صيام شهر واحد والذي يعتبر ركن من أركان الإسلام نقوم فيه بفعل العديد من الخيرات والطاعات بهدف التقرب إلى الله ومساعدة الفقراء والمحتاجين ونشر السلام والتعاليم الإسلام الجميلة في كل بقاع الأرض وإليكم بعض الدعوات التي يرددها المسلمون خلال شهر رمضان الكريم .