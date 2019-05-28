أدعية ليلة القدر والعلامات المميزة لها وأفضل دعاء للعشر الأواخر

ليلة القدر، تلك الليلة التي وصفها الله تعالى بأنها خيرا من ألف شهر، والتي ينتظرها المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نتوقعها في الليالي الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان، وتعتبر أدعية ليلة القدر من أهم ما يبحث عنه المسلمون خلال هذه الأيام المباركة، لعلك تدرك ليلة القدر وتدرك أجرها الكبير، وفيما يلي سنستعرض أهم الأدعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي وصى بها أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها.

أدعية ليلة القدر التي وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

من الأحاديث التي روت عن السيدة عائشة رضى الله عنها عندما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له “يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر فبما أدعوا” فأجابها سيد الخلق بهذا الدعاء الجميل.

“اللهم إنك عفو تحب العفو فأعف عنا”

وبالنظر للدعاء السابق سنجده يثني على الله سبحانه وتعالى بأنه العفو الذي يحب أن يعفو عن عبادة، ويطلب منه جل وعلى أن يعفو عنه، فمن عفى عنه الله فقد ففز فوزا عظيما.

كما يوجد بعض أدعية ليلة القدر الأخرى والتي وصي بها أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما ورد في الحديث الشريف أن رسول الله قال :

إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل في كَبْكَبَة “أي جماعة” من الملائكة يصلون ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله فينزلون من لَدن غروب الشمس إلى طلوع الفجر” فينزلون بكل أمر قضاه الله في تلك السنة من أرزاق العباد وآجالهم إلى قابل.

علامات ليلة القدر

أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجموعة من العلامات التي يستدل بها على ليلة القدر كما ورد عن أبي بن كعب، الذي ذكر علامات ليلة القدر كما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وهي: