أدعية يوم عرفة مكتوبة || تعرف على ما يستحب فعله في وقفة عرفات 1440 ھ

ما هي إلا أيام معدودة وتهل علينا وقفة عرفات التي من المفترض أن تكون يوم السبت الموافق 10 أغسطس وبهذا يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في كل أرجاء الجمهورية يوم الأحد الموافق 11 أغسطس، وذلك وفقاً لما صرحت به دار الإفتاء السعودية، هذا ويستعد المسلمين في كل مكان لاستقبال هذه الأيام المباركة وتحديداً وقفة عرفات، لذا نقدم لكم أدعية يوم عرفة مكتوبة فيما يلي.

ما يستحب فعله في وقفة عرفات 1440 ھ :

هو من أعظم الأيام عند الله عز وجل وأجلها قدراً ومنزلةً، ففيها وعد بغفران الذنوب واستبدالها بحسنات، لذا يجب علينا القيام بالآتي :

أن نصوم هذا اليوم ونكثر من الاستغفار والدعاء لأن الله عز وجل يقبل من عباده دعائهم خلال هذا اليوم العظيم.

كما يتقبل صالح الأعمال فيه وهو ما نتمناه جميعاً لذا يجب علينا أن نجتهد في العبادة خلال تلك الأيام المباركة لننال رضا الله عز وجل ورضوانه، وفيما يلي نقدم لكم أهم الأدعية التي يمكن الاستعانه بها في هذا اليوم المبارك.

أدعية يوم عرفة مكتوبة :

ليوم عرفات فضل كبير عن سائر الأيام فله فضل كبير لذا لا يجب علينا ان نضيعه، وأن لا نشغل أنفسنا بشيء سوي التقرب من الله عز وجل، ومن الأعمال المستحب فعلها الدعاء فينصح الإكثار منه لأن الله بحب العبد الحوح في الدعاء وإليكم أهم الأدعية التي يمكن حفظها ما يلي :