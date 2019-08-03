أدعية يوم عرفة مكتوبة || تعرف على ما يستحب فعله في وقفة عرفات 1440 ھ

ما هي إلا أيام معدودة وتهل علينا وقفة عرفات التي من المفترض أن تكون يوم السبت الموافق 10 أغسطس وبهذا يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في كل أرجاء الجمهورية يوم الأحد الموافق 11 أغسطس، وذلك وفقاً لما صرحت به دار الإفتاء السعودية، هذا ويستعد المسلمين في كل مكان لاستقبال هذه الأيام المباركة وتحديداً وقفة عرفات، لذا نقدم لكم أدعية يوم عرفة مكتوبة فيما يلي.
ما يستحب فعله في وقفة عرفات 1440 ھ :
هو من أعظم الأيام عند الله عز وجل وأجلها قدراً ومنزلةً، ففيها وعد بغفران الذنوب واستبدالها بحسنات، لذا يجب علينا القيام بالآتي :
- أن نصوم هذا اليوم ونكثر من الاستغفار والدعاء لأن الله عز وجل يقبل من عباده دعائهم خلال هذا اليوم العظيم.
- كما يتقبل صالح الأعمال فيه وهو ما نتمناه جميعاً لذا يجب علينا أن نجتهد في العبادة خلال تلك الأيام المباركة لننال رضا الله عز وجل ورضوانه، وفيما يلي نقدم لكم أهم الأدعية التي يمكن الاستعانه بها في هذا اليوم المبارك.
أدعية يوم عرفة مكتوبة :
ليوم عرفات فضل كبير عن سائر الأيام فله فضل كبير لذا لا يجب علينا ان نضيعه، وأن لا نشغل أنفسنا بشيء سوي التقرب من الله عز وجل، ومن الأعمال المستحب فعلها الدعاء فينصح الإكثار منه لأن الله بحب العبد الحوح في الدعاء وإليكم أهم الأدعية التي يمكن حفظها ما يلي :
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك على، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرًا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونُسُكِي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك رب تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ووسوسة الصدر، وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيءُ به الريح.
-اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لي مغفرة من عندك تصلح بها شأني.
– “ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفُ عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين”.
-” اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح”.
-اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
-اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
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