أديب الرعب والطبيب المصري أحمد خالد توفيق فراج تحتفي جوجل بالذكرى الـ57 لميلاده فمن هو؟

يحتفي محرك البحث العالمي الشهير جوجل بالذكرى الـ57 لميلاد الطبيب المصري أحمد خالد توفيق فراج ، والذي اشتهر بـ أديب الرعب، فهو إضافة لكونه طبيب، مؤلف وروائي، ويعتبر الأديب الأشهر والأول عربيًا في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي وله لقب اشتهر به وهو “العراب”، وُلد في العاشر من يونيو 1962 وتوفي في الثاني من إبريل 2018.

العراب أحمد خالد توفيق فراج

بدايات أحمد فراج الأدبية وأشهر مؤلفاته

بدأت مسيرة فراج الأدبية من خلال كتابة سلسلة ما وراء الطبيعة، وقد لاقت شهرة وانتشارًا واسعًا في ذلك الوقت على الرغم من عدم معرفة مثل هذا النوع من أدب الرعب حينذاك، ثم ألفّ بعدها سلسلة فانتازيا في عام 1995 وسلسلة سفاري عام 1996 وسلسلة www قي عام 2006.

زاول نشاطه الفني جنبًا إلى جنب مع مهنة الطب، حيث كان عضو هيئة التدريس واستشاري قسم أمراض الباطنة المتوطنة بكلية الطب جامعة طنطا، وله العديد من الروايات التي لاقت رواجًا واسعًا ومن أشهرها رواية يوتوبيا (2008)، والتي تُرجمت إلى عدة لغات وتم نشرها في سنوات لاحقة أكثر من مرة، ومن رواياته الشهيرة أيضًا رواية السنجة ( 2012) ورواية مثل إيكاروس (2015)، ورواية في ممر الفئران ( 2016)، إضافة لمؤلفات أخرى مثل: “قصاصات قابلة للحرق” و”عقل بلا جسد” و”الآن نفتح الصندوق” التي صدرت على ثلاثة أجزاء.

ولم يقتصر فراج على الروايات وحسب، فكان له كتابات صحفية، حيث انضم إلى مجلة الشباب التي صدرت عن مؤسسة الأهرام، وكذلك كتابات في جريدة التحرير.

كان لفراج نشاط آخر وهو في مجال الترجمة فقد ترجم سلسلة رجفة الخوف من روايات الرعب وكذلك ترجم رواية نادي القتال للمؤلف تشاك بولانيك، وترجم أيضًا رواية ” ديرمافوريا” ( 2010)

حياة أحمد خالد توفيق فراج .. نشأته .. دراسته

أحمد فراج من مواليد طنطا التابعة لمحافظة الغربية، ودرس الطب في جامعة طنطا وتخرج منها عام 1985، وحاز على شهادة الدكتوراه في طب المناطق الحارة في عام 1997، وشغل منصب عضو هيئة التدريس واستشاري قسم أمراض الباطنة المتوطنة في طب طنطا.

مؤلفات أحمد فراج

السلسلات:

ما وراء الطبيعة

سلسلة فانتازيا

سلسلة سافاري

سلسلة روايات عالمية للجيبوهي روايات مترجمة.

سلسلة رجفة الخوفوهي روايات رعب مترجمة.

الروايات