أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 بالرقم القومي .. المرحلة العلمية والأدبية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية أنه سيتم توزيع أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة يوم الأحد الموافق 12/5/2019 وذلك في مقر المدارس التابع لها الطلاب ويكون رقم الجلوس مرتبط بالرقم القومي لأول مرة فيأخذ الطالب رقم الجلوس من المدرسة بالرقم القومي ولا يحق لأحد غير الطالب الحصول على بطاقة رقم الجلوس ، ونذكر أن موعد امتحانات الثانوية العامة على الأبواب ويستعد الطلاب في هذا التوقيت للامتحانات.

الاستعلام عن رقم الجلوس بكود الطالب

تعمل وزارة التربية والتعليم على راحة الطلاب وتوفير الوقت عليهم بالاستعلام عن أرقام الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وذلك من خلال كود الطالب وذلك بعد توزيع أرقام الجلوس في المدارس الخاصة بالطلاب

استعلم عن رقم الجلوس من هنا

موعد امتحانات الثانوية العامة

من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2019 يوم السبت 8 يونيو 2019 ، وتنتهي امتحانات الثانوية العامة في الأربعاء 3 يوليو 2019، أي أنه يتبقى شهر من الأن على بداية امتحانات الطلاب وأقل من شهرين على نهاية الامتحانات والدخول في أجازه آخر العام والمقرر لها ثلاثة شهور.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

تم نشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم في شهر مارس 2019 ليستعد الطلاب لأداء الامتحانات ومعرفة توقيت الامتحانات لكل المواد الدراسية قبل فترة كبيرة من الامتحان، اليكم جدول امتحانات الثانوية العامة 2019:

سنقوم بنشر المراجعات النهائية وامتحانات الطلاب في السنوات السابقة وتدريب الطلاب على النظام الجديد للامتحانات “نظام البوكليت” لمساعدة الطلاب في الحصول على أعلى الدرجات وتحقيق أحلامهم ونتمنى التوفيق لكل الطلاب في المرحلة الثانوية العامة 2019.