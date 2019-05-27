أرقام خدمة عملاء اتصالات مصر والأكواد المختصرة لجميع الخدمات الهامة

أرقام خدمة عملاء اتصالات, شركة اتصالات هي من أكبر الشركات في الوطن العربي كله، فهي استطاعت بكل جدارة أن تكون من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات وحازت على ثقة الكثير من العملاء، كما أنها اعتمدت على أحدث أساليب التكنولوجيا والتقنيات المبتكرة، بالإضافة إلى توفير خدمة الانترنت بسرعة وجودة عالية، فضلاً عن تقديم العديد من الخدمات الأخرى منها خدمة اختار نمرتك، والان نتعرف بالتفصيل على أرقام خدمة عملاء اتصالات مصر وجميع أكواد أرقام اتصالات مصر.

أرقام خدمة عملاء اتصالات.

يمكن للعميل الاتصال على الرقم “333” من أي هاتف محمول أو على الرقم 16511 من أي تليفون أرضي.

الوصول لخدمات الدعم الفني عن طريق الاتصال على هذا الرقم 02/35346333، 02/35346377.

يمكن للفرد الاتصال من أي هاتف محمول على هذا الرقم 01111234333.

للاتصال من الخط الدولي عن طريق الرقم +01111234333.

بالنسبة لعملاء يخص عملاء سمارت ADSL يمكن التواصل من خلال هذا الرقم 777.

الأكواد المختصرة لجميع الخدمات الهامة.

للاستعلام عن الرصيد وغيره من الخدمات يمكن الاتصال على الكود المختصر… “555” وتكلفة تلك الخدمة 19 قرش أو من خلال هذا الكود،،،، “*555#.

لشحن الرصيد من خلال الاتصال على رقم 555 أو من خلال استخدام كود *556*رقم الكارت#.

لمعرفة رقم الهاتف الخاص بالفرد يتم هذا من خلال الاتصال على الرقم 555.

للاتصال بشخص على حسابه عن طريق الضغط على رمز # ثم رقم الهاتف الخاص بالشخص.

للحصول على خدمة سلفني شكراً من خلال استخدام هذا الكود “*911#.

خدمة كلمني شكراً من خلال استخدام هذا الكود “*111*” ثم رقم الهاتف بعدها ضغط على رمز #.

تحويل الرصيد في نظام الكارت يتم هذا من خلال استخدام هذا الكود “*557*” ثم اضافة رقم الموبايل المرغوب التحويل إليه، ثم الضغط على *يليه المبلغ المراد تحويله ثم علامة #.

أكواد أخرى.

أما بخصوص تحويل الرصيد في نظام الفاتورة من خلال استخدام الكود التالي *770#.

فيما يخص دفع الفاتورة الخاصة بالشخص يتم من خلال استخدام هذا الكود *404#.

لمعرفة قيمة الاستهلاك من الانترنت من خلال استخدام هذا الكود *558*5#.

لكي يحصل الشخص على تفعيل كل خدمات الإنترنت عن طريق ارسال رسالة فارغة إلى الرقم التالي “250”.

لمعرفة النظام الحالي للفرد من خلال الاتصال على الرقم التالي 555.

أما للتحويل إلى نظام أخر من خلال الاتصال على هذا الرقم 525.

للتعرف على عروض شركات الاتصالات من خلال الاتصال على الرقم 500.

عنوان بريد اتصالات مصر

صندوق بريد 11 مبنى S4 شارع التسعين التجمع الخامس القاهرة الجديدة, مصر

التحكم في الرصيد

يمكنكم عبر الموقع الرسمي لاتصالات مصر من هنا التحكم في الرصيد والخدمات التي يتم من خلالها استهلاك الرصيد، كما يمكنكم معرفة استهلاككم عبر هذا الموقع.