أرقام خدمة عملاء اتصالات اعرف أهم الأكواد وأحدث الباقات المقدمة

أرقام خدمة عملاء كان انطلاق شركة اتصالات عام 2008م لتخدم العملاء في مصر والعالم العربي، وتطور الشركة بمرور الوقت وخاصة بعد توفير خدمة 4G التي تزيد من سرعة الانترنت بالهاتف الجوال، وتتيح للعملاء خدمة الاتصال المباشر لعرض الشكاوى ومعرفة العروض المختلفة من خلال رقم خدمة عملاء اتصالات.

أرقام خدمة عملاء.

للاتصال من اي رقم اتصالات 333

للاتصال من أي تليفون أرضي 16511

لمحادثة ممثل من الدعم الفني 0235346333 أو 0235346377

خدمات الرصيد الاتصال برقم 555 أو *555#

خدمة الشحن الاتصال برقم 555 أو *556* رقم الكارت #.

معرفة رقم الشريحة 555.

الاتصال على حساب الغير # رقم الهاتف

خدمات سلفني *911#

خدمة كلمني شكراً *111* رقم الموبايل #

تحويل الرصيد *557* رقم الموبايل * المبلغ المراد تحويله #

تحويل رصيد (فاتورة) *770#–الموقع الرسمي

لتفعيل الانترنت يتم إرسال رسالة فارغة على رقم 250.

معرفة استهلاك الانترنت *558* 5#

معرفة نظام شريحتك 555

لتغيير نظامك الاتصال على 525.

دفع الفاتورة *404#

معرفة العروض 500.

الأرقام الهامة.

هناك رقم موحد للاتصال بخدمة العملاء وهو 333، وتكلفة المكالمة 50 قرش.

للاشتراك في باقات الانترنت الاتصال برقم *566#.

العروض اليومية 100 ميجا أو 100 دقيقة أو ميكس طوال اليوم الاتصال برقم *011* 02#.

40 ميجابايت لمدة يومين ب 50 قرش الاتصال برقم *011* 03#.

الباقات المقدمة من شركة اتصالات.

باقات كونكس X:- تعد من أكبر باقات الانترنت مما يتيح للمشترك تصفح مواقع السوشيال ميديا بمقدار 1 ميجا، وتصفح العديد من المواقع بمقدار 2 ميجا, كما يمكنك التعرف على مسابقة الحلم| كيفية الاشتراك وربح 3.000.000$ عبر mbc اعرف ارقام التواصل لمختلف الدول.

نظام Details:- 15 جنيه لمنح 1500 دقيقة للرقم المفضل، 14 قرش للميجابايت، 14 قرش للرسائل، 14 قرش للدقيقة لكل الشبكات.

نظام حكاية:- من النظم الشهرية التي تقدم 1250 ميكس يستخدمهم العميل خلال 30 يوم، و150 ميكس للواتس اب، ودقيقة الاتصال بأي رقم اتصالات تكون بمقدار 1 ميكس، و الدقيقة لأي رقم آخر تكون بمقدار 5 ميكس، وهناك رقم واحد يمكن تحديده

والاتصال به طوال الشهر مجاناً، وتكلفة تلك الخدمة 50 جنيه فقط.

حكاية ميكس 25:- تمنح المعيل 500 وحدة للدقائق والميجابايت والرسائل.

حكاية ميكس 35:- تمنح 850 وحدة للدقائق والميجابايت والرسائل.

حكاية ميكس 50:- تمنح 1400 وحدة للدقائق والميجابايت والرسائل.

حكاية ميكس 70:- تمنح 2200 وحدة للدقائق والميجابايت والرسائل.