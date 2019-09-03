أرقام شكاوى القمامة 2019-2020 في الإسكندرية







ما هي أرقام شكاوى القمامة في الإسكندرية وما هو رقم تليفون الإبلاغ عن تراكم الزبالة بمحافظة الإسكندرية كلها أسئلة تشغل تفكير مواطني الثغر، هذا وقد أعلنت محافظة الإسكندرية رسميا عن تخصيص أرقام شكاوى القمامة 2019، وأكدت المحافظة أن البلاغلات والشكاوى يتم الاستجابة لها على الفور، حيث يتم تحريك المختصين والعمال على الفور لإنهاء المشكلة على الفور وحل شكوى المواطن.







أرقام شكاوى القمامة 2019 في الإسكندرية

أكدت محافظة الإسكندرية من خلال منشور رسمي لها منذ ساعات، أن أرقام شكاوى القمامة وتراكم الزبالة في كل أحياء المحافظة هي: رقم الموبايل 01204288881 ورقم غرف عمليات الإسكندرية وهو 01212013337 وأكد بيان محافظة الإسكندري أن تلك الأرقام تستقبل بلاغات وشكاوى المواطنين بخصوص تطهير شنايش الأمطار، وكما أكدنا أن تلك الشكاوي يتم الاستجابة لها ووضع حلول لها على الفور.







أما بخصوص باقي بلاغات وشكاوى المواطنين في محافظة الإسكندرية فيوجد الخط الساخن المميز للرد على البلاغات وهو على رقم 114 كما توجد ستة أرقام أرضية لغرفة عمليات بالإسكندرية ومنها رقم 4234133 ورقم 4234132 هذا وتسعى محافظة الإسكندرية عن حل كل مشاكل المواطنين، وأن تكون الإسكندرية دائما في مقدمة أجمل محافظات مصر.