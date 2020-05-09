أسباب زيادة حالات كورونا في مصر في الأيام الأخيرة.. وزارة الصحة تجيب

أسباب زيادة حالات كورونا في مصر خلال الأيام الأخيرة واحد من أكثر الأشياء المحيرة لقطاع كبير من المواطنين داخل الشعب المصري في الوقت الحالي خاصة في ظل الأعداد الكبيرة التي تُسجل في آخر أسبوع بالتحديد بعدما كان العدد لا يتخطى المائة أو المائتين أصبح الجميع يتحدث عن تخطي 400 و500 حالة مصابة في اليوم الواحد.

وأعلنت وزارة الصحة برئاسة الدكتورة هالة زايد عن تسجيل مصر 495 حالة مصابة بالفيروس أمس الجمعة فقط في أكبر رقم سجلته جمهورية مصر العربية في يوم واحد، وهو ما جعل هناك حالة من الذعر والقلق لدى المصريين من الفيروس اللعين الذي دخل في مرحلة التفشي داخل مصر في الفترة الأخيرة، وأصبح الجميع يتحدث عن طرق الوقاية من الفيروس، واسباب زيادة حالات كورونا في مصر في الأيام الأخيرة.

أسباب زيادة حالات كورونا في مصر في الأيام الأخيرة

وكشف مصدر داخل وزارة الصحة خلال تصريحات صحفية عن أسباب زيادة حالات كورونا في مصر في الأيام الأخيرةن وهو ما نرصده لكم من خلال موقعنا “كلمة دوت أورج” وإليكم الأسباب التي أدلى بها المصدر خلال تصريحاته اليوم:

أولا: زيادة الحالات جاء بسبب التوسع في عمليات الفحص السريع ضد فيروس كورونا.

ثانيا: زيادة عدد المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا وهوما أدى إلى نقل العدوى بصورة واسعة بين المواطنين مؤخرا.

ثالثا: السلوكيات الخاطئة التي اتبعها قطاع كبير من المصريين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي نصت عليها وزارة الصحة والدولة المصرية خلال الفترة الماضية.