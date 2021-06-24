أسرة جيهان السادات تناشد الجميع بالدعاء لها .. تفاصيل الحالة الصحية لأم الأبطال

هكذا أطلق عليها المصريين بعد حرب أكتوبر المجيدة “أم الأبطال”، أنها جيهان السادات أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي نقلت للمركز الطبي العالمي إثر تدهور في حالتها الصحية بعد تعرضها لأزمة صحية حرجة، ونفى أفراد عائلتها الذين طالبو الجميع لها بالدعاء تعرضها للإصابة بفيروس كورونا.

أسرة جيهان السادات تناشد الجميع بالدعاء لها

ومن خلال بيان أصدره حزب الإصلاح والتنمية الذي يرأسه أنور عصمت السادات، إبن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات، أعلن البيان مرض زوجة بطل الحرب والسلام كما لقبه المصريون، وناشد البيان الجميع بالدعاء لأم الأبطال التي وصفها البيان بأنها كانت سيدة أولى بمعنى الكلمة.

القيادة السياسية توفر كل الإمكانيات لزوجة الرئيس الراحل

وأكد البيات الصادر من حزب الإصلاح والتنمية بأن القيادة السياسية وجهت بتوفير كافة الإمكانيات الطبية للسيدة جيهان السادات، حيث أنها تقيم الآن بالمركز الطبي العالمي تحت رعاية طبية مكثفة.

تفاصيل الحالة الصحية لها

جدير بالذكر أن أرملة الرئيس الراحل أنور السادات كانت قد سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل شهرين في رحلة علاج ولمتابعة حالتها الصحية، ثم عادت إلى مصر منذ عدة أيام، ولكنها تعرضت لأزمة صحية تسببت في تدهور حالتها الصحية.

جيهان السادات وتاريخ من خدمة المجتمع

يذكر أن السيدة جيهان السادات، كانت لها دور كبير في الرعاية المجتمعية خلال فترة حكم الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، فكانت تولي مصابي العمليات الحربية أهتماما كبير لدرجة أنهم أطلقوا عليها أم الأبطال، كما أنها العديد من الخدمات الاجتماعية كمشروع الوفاء والأمل وقرى الأطفال (SOS).