أسعار أضاحي العيد 2019 .. حكم الأضحية الشرعي.. كيف تختار أضحيتك وشروط الأضحية

أسعار أضاحي العيد 2019 بدأت عمليات البحث عنها عبر محركات البحث على شبكة الإنترنت تشهد إقبالًا متزايدًا مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك 1440/2019 ، حيث اعتاد المسلمون في بقاع الأرض القيام بذبح الأضاحي اقتداءًا بسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإحياءًا لذكرى نبي الله وخليله سيدنا إبراهيم عليه السلام، وفي الحكم الشرعي للأضحية يرى فقهاء الشريعة الإسلامية البعض منهم أن الأضحية سنة مؤكدة، وهم الحنابلة والشافعية والمالكية، والبعض الآخر يرى أنها واجبة وهو رأي الحنفية وأحد قولين للمالكية وبعض الحنابلة، وقد اتخذت وزارة الزراعة في مصر كافة استعداداتها لعيد الاضحى وبيع الأضاحي عبر منافذ البيع المنتشرة في أنحاء محافظات الجمهورية

أسعار أضاحي العيد 2019

ماذا يصلح للأضحية وما هي شروطها؟

الأضحية التي تصلح للذبح هي بهيمة الأنعام وتشمل الإبل والبقر والغنم، ويُشترط في البهيمة الأضحية توفر عدة شروط فيها وهي كما يلي:

شرط سن معين، وهي في الإبل التي بلغت خمس سنين من العمر، وسنتين في البقر، وفي الضأن ( الغنم) ستة أشهر، وفي الماعز ما بلغ منها السنة.

خلو الأضحية من العيوب.

ويشترط في الأضحية ان تكون ملكصا للمضحي.

أن لا يتعلق حق للغير بالأضحية.

أن يُضحى بالأضحية في الوقت المحدد لذلك، وهي من صبيحة أول أيام عيد الأضحى وحتى عصر آخر أيام التشريق.

نية ذبح أضحية .

التصدق ببعض لحمها وهو نيء لدى الحنابلة والشافعية.

ما هي العيوب المانعة من التضحي بالأضحية؟

هناك عيوب وهي التي اجمع عليها فقهاء المسلمين تمنع التضحي بالبهيمة وهي أربعة تتمثل بـ (العرجاء والعوراء والمريضة والعجفاء)، وإضافة لهذه العيوب الأربعة هناك عيوب أخرى عند بعض الفقهاء مثل:

( مقطوعة الأذن، مقطوعة الذنب، مقطوعة الإلية “الذيل”، الهتماء و هي التي ليس لها أسنان، الجلاَّلة “وهي التي تأكل البعر” ) عند الحنفية.

( مكسورة القرن المدمي”باعتباره مرض”، مقطوعة الذنب، مشقوقة الأذن، “إذا كان الشق أكثر من الثلث” ، الصكاء “هي عديمة الأذنين” ) عند المالكية.

( الجرباء ، فقْد أكثر الأسنان، مقطوعة الأذن، مقطوعة الذنب، المكاء ” عديمة الأذنين”، الحامل ) عند الشافعية.

(مقطوعة الإلية “الذيل، العضباء ” التي ذهب نصف أذنها أو قرنها”، الهتماء ” التي ذهبت ثناياها أي أسنانها من أصلها”، العمياء، المبشومة، المتولدة، الزمنى “العاجزة عن المشي لسبب ما”، مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، المصابة بمرض مميت ) عند الحنابلة

أسعار أضاحي العيد 2019

صرح الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير” المذاع عبر فضائية صدى البلد أن “هناك انخفاض في مستوى أسعار اللحوم الحية بشكل ملحوظ”، حيث أن سعر كيلو لحوم الأبقار يصل إلى 42 جنيها، و50 جنيها للحوم الجاموس، و60 جنيها للحوم الأغنام، وفيما يلي أسعار أضاحي العيد لهذا العام:

سعر الجدي يتراوح ما بين 1900 و2700 جنيه.

سعر النعجة يتراوح ما بين 2800 و3800 جنيه.

سعر الخروف يتراوح ما بين 3800 و7700 جنيه.

سعر العجل يتراوح ما بين 19 ألف و65 ألف جنيه حسب الوزن، ويعتبر العجل الصالح للأضحية بوزن ما بين 300 كيلو جرام و1000 كيلو جرام.

رقابة مشددة وأكثر من 1000 منفذ بيع لوزارة الزراعة

وأكدت نائب وزير الزراعة ، الدكتورة منى محرز في تصريحات صحفية على ان الوزارة اتخذت كافة التجهيزات والاستعدادات لهذه المناسبة، منها :