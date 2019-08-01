أسعار أضاحي العيد 2019 في مصر ونصائح وزارة الزراعة عن الأضحية

أضاحي العيد 2019 في مصر أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى الذي يحرص فيه المسلمون دائما على شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها على الناس من أجل التقرب إلى الله في هذه الأيام المباركة وسنقدم لكم أسعار أضاحي عيد الأضحى العجول والخراف والماعز والذي يختلف سعرها حسب أنواعهم وأيضا أحجامهم والمعروف أن في موسم العيد تزداد أسعار الأضاحى باعتبار أنها موسم وذلك بسبب الإقبال الشديد من المسلمين على شراء الأضاحي .

أسعار أضاحي العيد 2019 في مصر

الكثير من الناس يبحثون عن أسعار الأضاحي بسبب اقتراب عيد الأضحى فنقدم لكم الأسعار

أولا سعر الجدي الذي يتراوح سعره من 1900 و 2700 جنيه بينما يتراوح سعر النعجة من 2800 و 3800 جنيه ويتراوح سعر الخروف 3800 و 7700 جنيه ويعتبر أغلى منهم

ثانيا سعر العجول يتراوح السعر من 19 ألف وخمسة وعشرون ألف و65 ألف جنيه يختلف السعر باختلاف الوزن ومن المفترض أن يكون العجل الذي سيذبح وزنة من 300 كيلو جرام و 1000 كيلو غرام

كيف تختار اضحية العيد

نقدم لكم طريقة اختيار أضحية سليمة حيث يجب أن تكون رأس الاضحية مرفوعة لفوق وليست على الأرض والا تكون العين فيها أى نوع من الاحمرار وأن يكون تنقس الحيوان طبيعي ولا يعاني من اى مشاكل وأن يكون الفم خالي تماما من أى التهابات وأن يكون الحيوان نشيط في حركته وغير كسول وأن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيفة بل مستقيمة وقوية واخيرا ألا يكون كرش الحيوان ممتلئ بطريقة غريبة عند لمسه