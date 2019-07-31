أسعار أضاحي عيد الأضحى 2019 وأسعار المواشي وأسعار صك الأضحية وتعليمات وزارة الزراعة لأختيار أضحية سليمة

أسعار أضاحى عيد الاضحى 2019، يبحث الملايين من المسلمين في مصر الآن عن أسعار المواشي واللحوم الحية وثمن صكوك الأضحية، وذلك إستعداداً لإستقبال العيد الكبير، الذي لم يتبقى عليه سوى أيام قليلة، حيث مرت الايام بشكل سريع وأصبحت تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات أيام قليلة جداً، ولذلك نجد الآن الكثير من الناس يستعدون لشراء المواشي لذبحها بعد إنتهائهم من آداء صلاة العيد على الفور.

ويختلف سعر أضاحي عيد الأضحى حسب نوع الأضحية المراد شرائها إن كانت بقر أو غنم أو خراف أوغيرها من أنواع الأضاحي، وتختلف أيضاً أسعار الأضاحي من محافظة لأخرى، وكذلك تختلف الأسعار في المدن عن القرى، حيث أنه من المعروف أن أسعار الأضاحي تكون منخفضة قليلاً في القرى الريفية عن المدن.

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أسعار اضاحى العيد الكبير 2019

وحول أسعار لحوم الأضاحي 2019، قال محمد وهبة رئيس شعية القصابين بالغرفة التجارية بالقاهره، أن أسعار المواشي سوف تسجل إنخفاضاً ملحوظاً في العام الحالي مقارنةً بالأعوام الماضية، وذلك من منطلق حرص الحكومة المصرية على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، والتي قامت بإستيراد عدد كبير من العجول السودانية، التي ستشرف القوات المسلحة على عملية طرحها في الأسواق وبيعها وفقاً للأسعار الآتية :-

سعر كيلو اللحم الضاني سيتراوح من 60 إلى 70 جنيه.

سعر كيلو اللحم البقري سيتراوح من 50 إلى 60 جنيه.

سعر كيلو اللحم الجاموسي سيتراوح من 48 إلى 55 جنيه.

تعليمات وزارة الزراعة قبل شراء الأضاحي

ويتسائل العديد من المواطنين عن طرق معرفة ما إذا كانت الأضحية التي سيشترونها بحالة جيدة أم لا، وفي هذا الشأن تحدث محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة لبرنامج “8 الصبح” الذي تذيعه قناة دي ام سي، وقدم بعض الإرشادات للمصريين عند شراء الأضاحي للمحافظة على حالتهم الصحية وكانت نصائحه على النحو التالي:

قبل أي شيء يجب شراء الأضحية من أماكن موثوق منها.

التأكد من سلامة المظهر العام للحيوان بأن يكون الحيوان نشط وغير متكاسل وأن يكون رأسه مرفوعة لأعلى وأن يكون جلده نضر وناعم البشرة.

أن لا تكون عين الحيوان صفراء.

عدم وجود أي إفرازات في انف الحيوان.

عدم إصابة الحيوان بكحة أو عطس.

سعر صك الاضحية 2019

أسعار صك الأضحية 2019، لقد زاد البحث عن أسعار الأضاحي وأسعار صكوك عبر وزارة التموين والجمعيات الخيرية، وجدير بالذكر أنه في بعض الجمعيات الأسعار مستقرة بنفس أسعار العام الماضي، والبعض الآخر إزدادت أسعار صكوك الأضاحي بها بنسبة تقدر بين خمسين و300 جنيه، وتراوحت أسعار صكوك الأضاحي 2019 ما بين 1850 و2550 جنيه، وأسعار المواشي البلدي في الصك 3000 و3300 جنيه.

من الجدير بالذكر أنه ازداد البحث عن سعر صك الأضحية بوزارة الزراعة والتموين والجمعيات الخيرية وعير موقعنا “كلمة.اورج”، سوف نطلعكم على أسعار صك الأضحية 2019 في وزارة التموين والزراعة وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان وجمعية رسالة وغيرها من الجمعيات الخيرية.

الجهة سعر صك الأضحية بها سعر صك الأضحية في وزارة التموين 1800 جنيه سعر صك الأضحية في بنك الطعام المصري 3000 جنيه للعجل البلدي و 1950 جنيه لمستورد سعر صك الأضحية في مؤسسة مصر الخير 3300 جنيه سعر صك الأضحية في جمعية الأورمان 1950 جنيه للعجول الصغيرة المستوردة و 2550 للعجول الكبيرة المستوردة و 3100 جنيه للعجول البلدي سعر صك الأضحية في جمعية رسالة 1850 جنيه للصك و 12950 للعجل الكامل

الجدير بالذكر أن الصك الواحد يمثل 1/7 الأضحية سواءاً كانت خروف أو ماعز أو بقرة، وذلك وفقاً للشريعة الإسلامية.