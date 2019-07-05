أسعار البنزين الجديدة في مصر.. وزارة البترول تحدد سعر بنزين 80، 90، 95

أعلنت وزارة البترول أسعار البنزين الجديدة في مصر صباح اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2019، وتأتي تلك الخطوة وزيادة أسعار البنزين من الحكومة المصرية ضمن رؤية 2030 والتي من أهم أهدافها إعادة توجيه الدعم بصورة سليمة لمستحقية من فئات الشعب المصري، ويهدف البرنامج لزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية والأهم للمواطن المصري، وزيادة الإنفاق في برامج المظلة الاجتماعية للمواطن ومنها برنامج تكافل وكرامة، ووتدعيم برامج تخفيف أثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على فئات الشعب المصرية المستحقة.

أسعار البنزين الجديدة في مصر وسعر بنزين 80، 92، 95

سعر بنزين 80 الجديد في مصر 6.75 جنيه لكل لتر بدلا من 5.50 جنيه بنسبة زيارد 22.7%.

سعر بنزين 92 الجديد 8 جنيه لكل لتر بدلا من 6.75 جنيه بنسبة زيادة 18.5%.

سعر بنزين 95 الجديد 9 جنيه لكل لتر بدلا من 7.75 بنسبة زيادة 16.1%.

سعر السولار 6.75 جنية لكل لتر بدلا من 5.50 جنيه بنسبة زيادة 22.7%.

سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي 65 جنيه.

سعر أنبوبة البوتاجاز التجارية للمحلات 130 جنيه.

هذا وقد أشاد البنك الدولي ببرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدا أن هناك مؤشرات متميزة لصحوة اقتصادية مصرية وقفزة قادمة في تلك البلد المحورية، ومن ضمن المؤشرات زيادة معدلات النمو الاقتصادي لأعلى مستوى منذ عشرة سنوات كاملة، وأكد عدد من الخبراء المحليين والعالميين أن الفترة القادمة ستشهد جني ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر.