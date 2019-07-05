أسعار البنزين الجديدة مصر 2019 والتي بدأ تنفيذها من التاسعة صباحاً

أعلنت وزارة البترول صباح اليوم في بيان لها عن أسعار البنزين الجديدة في مصر لعام 2019 والذي هو من ضمن خطة الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة والمحروقات للعام المالي 2019 – 2020 في خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها مصر منذ عام 2014 لرفع الدعم التدريجي عن المحروقات ووسائل الطاقة المختلفة وجاء في بيان وزارة البترول أنه بدءاً من اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو قد تقرر رفع الدعم عن المحروقات ورفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي وذلك بدءاً من الساعة 9 صباح اليوم ومن خلال هذا المقال نستعرض سوياُ أسعار البنزين الجديدة وكذلك أسعار كل من السولار والغاز الطبيعي.

أسعار البنزين الجديدة 2019

نوع الوقود السعر الجديد 2019 السعر القديم للبنزين سعر بنزين 92 الجديد 8 جنيهات للتر 6.75 للتر سعر بنزين 95 الجديد 9 جنيهات للتر 7.75 جنيه للتر سعر بنزين 80 الجديد 6.75 جنيه للتر 5.5 جنيه للتر سعر السولار الجديد 6.75 للتر 5.5 جنيه للتر سعر اسطوانة البوتاجاز (للإستهلاك المنزلي) 65 جنيه 50 جنيع سعر اسطوانة البوتاجاز (للإستخدام التجاري) 130 جنيه 100 جنيه طن المازوت لصناعات الطوب 4500 جنيه للطن سعر متر الغاز للسيارات 3.5 جنيه للمتر 2.75 جنيه للتر

رفع الدعم عن المحروقات والطاقة 2019

هذا وتأتي خطة الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات والطاقة من ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ضمن خطة 2030 من أجل إعادة توجيه الدعم وتوزيعه لمُستحقيه والعديد من البرامج الحكومية الإجتماعية التي تنتهجها الحكومة مثل تكافل وكرامة وذلك من أجل تخفيف الإجراءات الإقتصادية المُنقذة على محدودي الدخل والمواطنين الأقل دخلاً وهو الذي دفع المؤسسات الاقتصادية المُختلفة وصندوق النقد الدولي للإشادة بما تنتهجه مصر من خطوات إصلاح إقتصادي.