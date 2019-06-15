أسعار البنزين اليوم السبت 15-6-2019 وحقيقة اشاعات ارتفاعها على مواقع التواصل الاجتماعي

نتابع معكم أسعار البنزين اليوم في مصر ، وذلك بعد انتشار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد انتشار أخبار تفيد بأن اسعار الوقود شهدت زيادة ضمن خطة الحكومة المصرية لرفع الدعم عن الوقود ضمن العام المالي الجديد، والذي يبدأ بداية شهر يوليو القادم، والجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تنتشر بها ارتفاع في أسعار الوقود والبنزين، ونعلن لكم ذلك التقرير حقيقة تلك الاخبار المنتشرة.

أسعار البنزين اليوم في مصر 2019

قامت الحكومة المصرية بالرد على تلك الأخبار، حيث قالت بأن كل ما نشر في هذا الصدد ما هو إلا إشاعات وليس لها من الصحة، مؤكدين على أن اسعار البنزين لم تشهد زيادة في الاسعار، كما قال المستشار الاعلامي لوزارة المالية ” هيثم نصار بأن البيان المنسوب لوزارة المالية والذي يتحدث عن ارتفاع أسعار الوقود غير صحيح، وأت الصفحة التي قامت بنشر الخبر غير رسمية وغير تابعة للوزارة.

حقيقة ارتفاع سعر الوقود

كما طالب “هيثم نصار” من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم تصديق تلك الأخبار فأنه لن يُعلن شيء يعلن، إلا إذا كان من الجهات الرسمية فقط، حيث أكد أن أسعار البنزين لم تشهد تغيير، ونعلن لكم اليوم أسعار الوقود في مصر وهي كالاتي:

سعر السولار فيبلغ سعرة 5.50.

سعر البنزين 80 يبلغ 5.5 جنيه للتر

سعر البنزين 92 يبلغ 6.75 جنيه للتر.

سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر

والجدير بالذكر أن محطات الوقود قد شهدت اقبال كبير من المواطنين خلال الساعات الماضية بعد انتشار مثل تلك الشائعات التى قمنا بالاعلان بعدم صحتها.

وقد قال المسؤولين عن وزارة المالية، بتقديم خطتهم عن بتتبع القائم على الصفحة الزائفة التي اعلنت عن تلك الشائعات وغلق الصفحة واتباع الخطوات القانونية.