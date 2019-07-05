أسعار البنزين والمواد البترولية الجديدة التى يبدأ العمل بها من اليوم 5 يوليو 2019

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن البنزين والمواد البترولية الجديدة والتى تشمل البنزين والغاز والبوتجاز والمازوت والسولار ، سوف يتم بدء العمل بهذه الأسعار من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة الموافق 9 يوليو 2019 وذلك فى بيان رسمي نشرته وزارة البترول والثروة المعدنية بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتأتي خطوة زيادة أسعار المواد البترولية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تعمل به الحكومة حتى عام 2030 بما يضمن توزيع الدعم على من يستحق، وزيادة الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تعمل الحكومة على توسيع برنامج الحماية الاجتماعية وزيادة المعاشات وتخفيف العب عن المواطنين محدودي الدخل.

وقد ارتفعت أسعار المواد البترولية، كما جاء فى البيان الرسمي للوزارة كالتالي:-

أولا: أسعار البنزين الجديدة جاءت كالتالي:

سعر لتر البنزين 80 بـ 6.75 جنيه.

سعر لتر البنزين 92 بـ 8 جنيهات.

سعر لتر البنزين 95 بـ 9 جنيهات.

سعر لتر السولار بـ 6.75 جنيه.

ثانيا: أسعار أسطوانات الغاز الجديدة

سعر اسطوانه البوتاجاز المنزلية 65 جنيه.

سعر اسطوانه البوتاجاز التجاري 130 جنيه.

سعر طن المازوت 4500 جنيه للأسمنت والطوب وباقي القطاعات، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء.

سعر لتر الكيروسين 6.75 جنيه.

ثالثاً: أسعار الغاز الطبيعي الجديدة

سعر الغاز الطبيعي لتموين السيارات 3.50 جنيه للمتر المكعب.

سعر الغاز الطبيعي لقمائن الطوب بسعر 85 جنيه لكل مليون وحدة حرارية.

سعر الغاز الطبيعي للمنازل عبارة عن شرائح كالتالي: