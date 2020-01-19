أسعار الحج للموسم الحالي 1441 – 2020.. مناقشة الضوابط ورسوم السعودية

أعلنت غرفة شركات السياحة المصرية، اليوم الأحد الموافق 24 جمادى الأول 1441 – 19 يناير| كانون الثاني 2020، أنها بصدد عقد اجتماعا مع المسئولين في وزارة السياحة والآثار، خلال الأسبوع الجاري، وذلك لمناقشة ضوابط موسم الحج للعام 1441هـ، في إطار الاستعداد لإصدارها قريبا بعد مجهود كبير بذلته اللجنة بهدف سرعة الانتهاء من التصور النهائي لضوابط الحج للموسم الجديد لإقراره من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار. جاء ذلك على لسان أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة. وتهدف الغرفة من ذلك إلى تمكين الشركات والجهات المنظمة لرحلات موسم الحج، من إنهاء تجهيزاتها للموسم مبكرًا، كما حدث في العام السابق 1440 هـ، وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي للغاية على سير موسم الحج وخروجه بدون أزمات كما هو معتاد.







رسوم السعودية ترفع أسعار الحج







وبالنسبة للتغييرات التي ستشهدها ضوابط موسم الحج للعام 1441هـ – 2020 م، أكد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أحمد إبراهيم، أن بند السعر الخاص ببرامج الحج هو البند الأبرز الذي سيشهد تغييرا، ويأتي ذلك نتيجة لزيادة أسعار بعض الخدمات المقدمة في المملكة العربية السعودية عن السنوات السابقة، وتأتي هذه الزيادات التي سوف يتم أخذها في الحسبان وبالتالي انعكاسها على أسعار برامج الحج للعام الجديد 1441 هـ – 2020 م، في أكثر من بند، على رأسها:-

الخدمات في الطوافة.

التأمين الطبي الذى أقرته السعودية.

رسوم التأشيرة البالغة 300 ريال بدلاً من رسوم التكرار.

زيادات في شيك الإركاب، والرد لتحسين المشاعر.

5 % على الأقل زيادة في السكن.

أسعار برامج موسم الحج لعام 1440 هـ- 2019 م







أسعار برنامج 5 نجوم صف ثاني من 250 مترا وحتى 1250 مترا، تبلغ 110 آلاف جنيه دون تذاكر السفر.

أسعار برنامج 4 نجوم صف أول مباشرة على الحرم وحتى 750 مترا، تبلغ 94 ألف جنيه.

أسعار برنامج 4 نجوم صف ثاني من 750 مترا وحتى 1250 مترا، تبلغ 90 ألف جنيه.

أسعار البرنامج الاقتصادي طيران إقامة موسم كامل مكة حتى 1250 مترا عن الحرم، تبلغ 62 ألف جنيه.

أسعار البرنامج الاقتصادي طيران إقامة موسم كامل مكة من 1250 إلى 2500 متر عن الحرم، تبلغ 59 ألف جنيه دون تذاكر السفر.

أسعار البرنامج الاقتصادي طيران تحسين 5 نجوم، تبلغ 55 ألف جنيه دون تذاكر الطيران.