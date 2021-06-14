أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14 يونيو 2021 وسعر الرمل والجبس والطوب بالمصنع وللمستهلك

ننشر لمتابعينا تفاصيل أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14 يونيو 2021، كما نقدم لكم أسعار المصنع وأسعار وصول مواد البناء إلى المستهلك، حيث يقوم التجار برفع سعر طن الحديد وطن الأسمنت عن سعر المصنع نظراً لإضافتهم سعر التكلفة والعمالة والنقل على المواطن.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14 يونيو 2021

هذا وقد شهدت اليوم 14 يونيو استقرار في أسعار مواد البناء، وسط توقعات بانخفاض سعر الحديد خلال الأيام المقبلة، وذلك نظراً لكثرة المعروض، لأن أسعار الحديد والأسمنت شأنها كشأن أي سلعة تخضع لللعرض والطلب فتزيد مع كثرة المعروض وتقل مع انخفاض الكميات المعروضة، وإقبال المستهلك.

وجاءت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين وفق ما يلي:

تراوح سعر طن الحديد اليوم بين 13900 إلى 14600 سعر المصنع.

ويصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 14100 إلى 14600 جنيه للطن، وذلك بعد إضافة النقل و14$ ضريبة قيمة مضافة.

أما سعر الأسمنت اليوم الإثنين 14 يونيو جاءت وفق ما يلي:

طن الأسمنت الأسود يتراوح ما بين 675 إلى 800 جنيه سعر المصنع.

أما سعر المستهلك فيتراوح ما بين 750 إلى 850 جنيه.

أما سعر طن الاسمنت الأبيض فتراوح ما بين 2350 إلى 2450 جنيه سعر المصنع.

أما سعر المستهلك فتراوح ما بين 2500 إلى 2650 جنيه سعر الطن اليوم.

وبالنسبة إلى أسعار مواد البناء الأخرى اليوم 14 يونيو فجاءت كالتالي: