أسعار الدواجن اليوم في مصر: انخفاض في أسعار الفراخ البيضاء والبلدي.. تفاصيل

تعتبر أسعار الدواجن اليوم في مصر واحد من أكثر ما يبحث عنه الكثير من الأسر المصرية بشكل يومي خلال الأيام القليلة الماضية في ظل حاجة المنازل المصرية إلى الدواجن بشكل يومي نظرا للعيش في شهر رمضان الكريم، والاقتراب جدا من حلول عيد الفطر المبارك وحاجة كافة الأسر المصرية إلى سد الاحتياجات من الدواجن خلال عيد الفطر.

وشهدت أسعار الدواجن اليوم في مصر خلال الساعات القليلة الماضية انخفاض واضح بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل شعبة الثروة الداجنة داخل الغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم شرح تفصيلي لكافة أسعار الدواجن في مصر اليوم، وستجدون من خلال المقال أسعار كل من:

الدواجن البيضاء الدواجن البلدي البيض

أسعار الدواجن اليوم في مصر وكانت شعبة الثروة الداجنة قد أعلنت خلال الفترة الماضية ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن لسد احتياجات السوق المصري من الدواجن بكافة أنواعها، حيث شهدت أسعار الدواجن انخفاض واضح حيث سجل الدواجن البيضاء في سعر الكيلو 26 إلى 27 جنيها من المزرعة وتُباع في المحلات بـ 29 إلى 32 جنيها بحسب المنطقة التي تباع فيها بالضبط.

ومن خلال الجدول الآتي الذي نعرضه عليكم نقدم لكم أسعار الدواجن اليوم بشكل تفصيلي داخل محلات التجزئة والمزارع أيضا، وإليكم الجدول: