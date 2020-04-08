أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

مقارنة بأسعار صرف العملة الأمريكية الدولار أمس الثلاثاء 7 أبريل مقابل الجنيه، نجد أن سعر صرف الدولار شهد استقراراً اليوم الأربعاء الموافق 8 أبريل مع نهاية التعاملات في البنوك، وكان استقرار سعر صرف الدولار في حوالي 11 بنكاً، وإليكم أسعار شراء وبيع الدولار في عدة بنوك في جمهورية مصر العربية.

أسعار شراء وبيع الدولار في البنوك المصرية:

سجل سعر شراء الدولار الأمريكي في البنك المركزي 15.69 جنيه، و15.79 جنيهاً للبيع، وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي وبنك مصر 15.68 جنيه للشراء، وسجل سعر بيع الدولار الأمريكي 15.78 جنيهاً، وثبت سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية ليسجل سعر 15.69 جنيه للشراء، وسعر 15.79 للبيع.

أما بالنسبة لبنك العربي الأفريقي، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، وبنك البركة، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس، وبنك كريدي أجريكول، فسجل فيهما سعر شراء الدولار الأمريكي 15.70 جنيهاً، وسجل سعر بيع الدولار الأمريكي 15.80 جنيهاً، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي انخفض سعر شراء العملة الأمريكية قرش واحد فقط، ليسجل سعر شراء الدولار الأمريكي 15.71 جنيهاً، وثبت سعر بيعه ليسجل 15.80 جنيهاً.

وفي ظل الظروف الذي نعيشها بسبب فيروس كورونا، فمن الممكن أن تتغير نسبة العرض والطلب على الدولار، على حسب الأحوال في الأسواق، ويذكر أن سعر الصرف في البنوك المصرية يتم تحديده بناءً على نسبة العرض والطلب، فإذا زاد المعروض الدولاري وقلة نسبة الطلب عليه ينخفض سعر الدولار.