أسعار الذهب اليوم الإثنين 21/12/2020 في مصر

تشهد أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020، حالة من الاستقرار، في محلات الصاغة بمحافظات الجمهورية، مقارنة بسعره في ختام مبيعات أمس الأحد، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 821 جنيها للجرام، فيما سجل الذهب عيار 18 سجل 703 جنيهات، وسجل الذهب عيار 24 سجل 938 جنيها للجرام.

متوسط سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين

يوضح الجدول التالي، متوسط أسعار الذهب في محلات الصاغة بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين، وهي: