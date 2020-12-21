أسعار الذهب اليوم الإثنين 21/12/2020 في مصر

تشهد أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020، حالة من الاستقرار، في محلات الصاغة بمحافظات الجمهورية، مقارنة بسعره في ختام مبيعات أمس الأحد، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 821 جنيها للجرام، فيما سجل الذهب عيار 18 سجل 703 جنيهات، وسجل الذهب عيار 24 سجل 938 جنيها للجرام.
متوسط سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين
يوضح الجدول التالي، متوسط أسعار الذهب في محلات الصاغة بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين، وهي:
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|ذهب عيار 24
|937 إلى 939 جنيها
|ذهب عيار 22
|859 إلى 861 جنيها
|ذهب عيار 21
|820 إلى 822 جنيها
|ذهب عيار 18
|703 إلى 705 جنيهات
|ذهب عيار 14
|547 إلى 548 جنيها
|ذهب عيار 12
|469 إلى 470 جنيها
|أونصة الذهب
|29,145 إلى 29,216 ألف جنيه
|الجنيه الذهب
|6,560 إلى 6,576 جنيها
|كيلو الذهب
|937,143 إلى 939,429 جنيها
متوسط سعر الذهب اليوم الإثنين في سوق المال بمصر
يوضح الجدول التالي، متوسط أسعار الذهب في أسواق المال بجمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين، وهي:
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|سعر الذهب عيار 24
|953.74 جنيه
|$60.51
|سعر الذهب عيار 22
|874.27 جنيه
|$55.47
|سعر الذهب عيار 21
|834.54 جنيه
|$52.95
|سعر الذهب عيار 18
|715.31 جنيه
|$45.39
|سعر الذهب عيار 14
|556.35 جنيه
|$35.30
|سعر الذهب عيار 12
|476.87 جنيه
|$30.26
|سعر الذهب عيار 9
|357.65 جنيه
|$22.69
|سعر أوقية الذهب
|29,661 جنيه
|$1,882
|سعر جنيه الذهب
|6,676 جنيه
|$423.61
|سعر كيلو الذهب
|953,737 جنيه
|$60,514
أسعار الذهب الأسبوع الماضي في مصر
يرصد الجدول التالي، متوسط أسعار الذهب في محلات الصاغة بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية، على مدار الأسبوع الماضي:
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|19 ديسمبر
|950.66
|831.84
|713.00
|554.55
|475.33
|18 ديسمبر
|950.41
|831.63
|712.82
|554.41
|475.20
|17 ديسمبر
|952.26
|833.25
|714.21
|555.49
|476.13
|16 ديسمبر
|940.66
|823.09
|705.50
|548.72
|470.33
|15 ديسمبر
|937.37
|820.22
|703.04
|546.80
|468.68
|14 ديسمبر
|926.30
|810.53
|694.74
|540.35
|463.15
|13 ديسمبر
|927.88
|811.91
|695.92
|541.26
|463.94