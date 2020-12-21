Take a fresh look at your lifestyle.


أسعار الذهب اليوم الإثنين 21/12/2020 في مصر

بواسطة معتز بدوي

تشهد أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020، حالة من الاستقرار، في محلات الصاغة بمحافظات الجمهورية، مقارنة بسعره في ختام مبيعات أمس الأحد، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 821 جنيها للجرام، فيما سجل الذهب عيار 18 سجل 703 جنيهات، وسجل الذهب عيار 24 سجل 938 جنيها للجرام.

1 متوسط سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين
2 متوسط سعر الذهب اليوم الإثنين في سوق المال بمصر
3 أسعار الذهب الأسبوع الماضي في مصر

متوسط سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين

يوضح الجدول التالي، متوسط أسعار الذهب في محلات الصاغة بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين، وهي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
ذهب عيار 24 937 إلى 939 جنيها
ذهب عيار 22 859 إلى 861 جنيها
ذهب عيار 21 820 إلى 822 جنيها
ذهب عيار 18 703 إلى 705 جنيهات
ذهب عيار 14 547 إلى 548 جنيها
ذهب عيار 12 469 إلى 470 جنيها
أونصة الذهب 29,145 إلى 29,216 ألف جنيه
الجنيه الذهب 6,560 إلى 6,576 جنيها
كيلو الذهب 937,143 إلى 939,429 جنيها

متوسط سعر الذهب اليوم الإثنين في سوق المال بمصر

يوضح الجدول التالي، متوسط أسعار الذهب في أسواق المال بجمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين، وهي:

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 953.74 جنيه $60.51
سعر الذهب عيار 22 874.27 جنيه $55.47
سعر الذهب عيار 21 834.54 جنيه $52.95
سعر الذهب عيار 18 715.31 جنيه $45.39
سعر الذهب عيار 14 556.35 جنيه $35.30
سعر الذهب عيار 12 476.87 جنيه $30.26
سعر الذهب عيار 9 357.65 جنيه $22.69
سعر أوقية الذهب 29,661 جنيه $1,882
سعر جنيه الذهب 6,676 جنيه $423.61
سعر كيلو الذهب 953,737 جنيه $60,514

أسعار الذهب الأسبوع الماضي في مصر

يرصد الجدول التالي، متوسط أسعار الذهب في محلات الصاغة بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية، على مدار الأسبوع الماضي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
19 ديسمبر 950.66 831.84 713.00 554.55 475.33
18 ديسمبر 950.41 831.63 712.82 554.41 475.20
17 ديسمبر 952.26 833.25 714.21 555.49 476.13
16 ديسمبر 940.66 823.09 705.50 548.72 470.33
15 ديسمبر 937.37 820.22 703.04 546.80 468.68
14 ديسمبر 926.30 810.53 694.74 540.35 463.15
13 ديسمبر 927.88 811.91 695.92 541.26 463.94
معتز بدوي

صحفي مصري، شغلت مناصب تحريرية مختلفة في العديد من المواقع الإلكترونية المصرية والعربية، وأهتم بالصحافة الخدمية التي تساعد القارئ على الوصول إلى معلومة مفيدة.

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

بداية الشتاء وظاهرة الاقتران العظيم اليوم الإثنين 21/12/2020

أخبار مصر

موعد الامتحانات ورفع الغياب.. قرارات حاسمة من وزير التعليم

أخبار مصر

“تردد جديد” ضبط قناة ميكي للأطفال 2021 على النايل سات

أخبار مصر

“تردد متعدد” ضبط قنوات الأفلام الأجنبية على النايل سات 2021

أخبار مصر

“تردد متعدد” ضبط قناة MBC إم بي سي 4 على النايل سات

أخبار مصر

“تردد متعدد” ضبط قناة تين تي في Ten TV على نايل سات

أخبار مصر

“ضبط” تردد قناة الأولى المصرية al oula HD على نايل سات

أخبار مصر

“رابط دعم مصر” طريقة تسجيل رقم الموبايل على بطاقات التموين

أخبار مصر

تعرف على حقيقة رابع زلزال يضرب مصر

أخبار مصر

“رابط أبشر” هذه طريقة حجز موعد الأحوال المدنية 1441


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.