أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 يونيو وارتفاع المعدن الأصفر في محلات الصاغة

أسعار الذهب اليوم ،تختلف أسعار الذهب في مصر يوماً بعد اليوم فهي لا تثبت على سعر موحد طوال الأسبوع، ويتسارع المستثمرين ورجال الأعمال، والشباب المقبلين على الزواج في البحث عن أسعار الذهب يومياً ومتابعة هبوطها وصعودها، وسوف نوضخ في هذا المقال.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 يونيو

تختلف أسعار الذهب في مصر يوماً بعد اليوم فهي لا تثبت على سعر موحد طوال الأسبوع، ويتسارع المستثمرين ورجال الأعمال، والشباب المقبلين على الزواج في البحث عن أسعار الذهب يومياً ومتابعة هبوطها وصعودها، وسوف نوضخ في هذا المقال أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019م.

أسعار الذهب اليوم

ففي حين تراجع سعر الذهب يوم أمس الأثنين 10 يونيو 2019م بمقدار سبعة جنيهات عن الأسبوع الماضي، طبقاً لما صرح به نجيب عضو شعبةالمعادن الثمينة داخل الغرفة التجارية ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 619 جنيهاً، فقد تراجع اليوم الثلاثاء بمقدار جنيهاً واحداً عن الأمس فسجل سعر الذهب عيار 21 مبلغ 618جنيها، علاوة على ذلك أوضح أن أسعار الذهب العالمية انخفضت بصورة كبيرة حيث سجل سعر أوقية الذهب 1326 دولار بعد أن كان يسجل 1340 دولار، وهذا الانخفاض الملحوظ يرجع إلى عدة عوامل من أهمها هبوط وصعود سعر الدولار في مقابل العملات الأخرى وخاصة الجنية المصري، إضافة إلى نزول كميات كبيرة وعرضها في الأسواق من المعادن النفيسة.

وسوف نوضح في هذه القائمة أسعار الذهب اليوم مقارنة بأسعاره أمس الأثنين وأول أمس الأحد.

العيار سعر جرام الذهب الثلاثاء سعر جرام الذهب الأثنين سعر جرامالذهب الأحد جرام عيار 24 716 جنيه 717.50 جنيه 715 جنيه جرام عيار 22 656 جنيه 657.94 جنيه 655جنيه جرام عيار 21 618 جنيه 619.81 جنيه 626جنيه جرام عيار 18 537 جنيه 538.12 جنيه 536جنيه جرام عيار 14 417 جنيه 418.30 جنيه 416جنيه جرام عيار 10 298 جنيه 299.20 جنيه 277 جنيه الجنية الذهب 5007 جنيه 5010 جنيه 5008 جنيه أوقية الذهب 1323 دولار 1326 دولار 1340 دولار

ففي حين تراجع سعر الذهب يوم أمس الأثنين 10 يونيو 2019م بمقدار سبعة جنيهات عن الأسبوع الماضي، طبقاً لما صرح به نجيب عضو شعبة المعادن الثمينة داخل الغرفة التجارية ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 619 جنيهاً، فقد تراجع اليوم الثلاثاء بمقدار جنيهاً واحداً عن الأمس فسجل سعر الذهب عيار 21 مبلغ 618 جنيها، علاوة على ذلك أوضح أن أسعار الذهب العالمية انخفضت بصورة كبيرة حيث سجل سعر أوقية الذهب 1326 دولار بعد أن كان يسجل 1340 دولار، وهذا الانخفاض الملحوظ يرجع إلى عدة عوامل من أهمها هبوط وصعود سعر الدولار في مقابل العملات الأخرى وخاصة الجنية المصري، إضافة إلى نزول كميات كبيرة وعرضها في الأسواق من المعادن النفيسة.