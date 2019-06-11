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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 يونيو وارتفاع المعدن الأصفر في محلات الصاغة

كتب أحمد سامي إبراهيمفي آخر تحديث
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 يونيو وارتفاع المعدن الأصفر في محلات الصاغة
أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم ،تختلف أسعار الذهب في مصر يوماً بعد اليوم فهي لا تثبت على سعر موحد طوال الأسبوع، ويتسارع المستثمرين ورجال الأعمال، والشباب المقبلين على الزواج في البحث عن أسعار الذهب يومياً ومتابعة هبوطها وصعودها، وسوف نوضخ في هذا المقال.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 يونيو

تختلف أسعار الذهب في مصر يوماً بعد اليوم فهي لا تثبت على سعر موحد طوال الأسبوع، ويتسارع المستثمرين ورجال الأعمال، والشباب المقبلين على الزواج  في البحث عن أسعار الذهب يومياً ومتابعة هبوطها وصعودها، وسوف نوضخ في هذا المقال أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019م.

أسعار الذهب اليوم 

ففي حين تراجع سعر الذهب يوم أمس الأثنين 10 يونيو 2019م  بمقدار سبعة جنيهات عن الأسبوع الماضي، طبقاً لما صرح به نجيب عضو شعبةالمعادن الثمينة داخل الغرفة التجارية ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 619 جنيهاً، فقد تراجع اليوم الثلاثاء بمقدار جنيهاً واحداً عن الأمس فسجل سعر الذهب عيار 21 مبلغ 618جنيها، علاوة على ذلك أوضح أن أسعار الذهب العالمية انخفضت بصورة كبيرة حيث سجل سعر أوقية الذهب 1326 دولار بعد أن كان يسجل 1340 دولار، وهذا الانخفاض الملحوظ  يرجع إلى عدة عوامل من أهمها هبوط وصعود سعر الدولار في مقابل العملات الأخرى وخاصة الجنية المصري، إضافة إلى نزول كميات كبيرة وعرضها في الأسواق من المعادن النفيسة.

وسوف نوضح في هذه القائمة أسعار الذهب اليوم مقارنة بأسعاره أمس الأثنين وأول أمس الأحد.

العيار

سعر جرام الذهب الثلاثاء

سعر جرام الذهب الأثنين

سعر جرامالذهب الأحد

جرام عيار 24

716 جنيه

717.50 جنيه

715 جنيه

جرام عيار 22

656 جنيه

657.94 جنيه

655جنيه

جرام عيار 21 

618 جنيه

619.81 جنيه

626جنيه

جرام عيار 18

537 جنيه

538.12 جنيه

536جنيه

جرام عيار 14

417 جنيه

418.30 جنيه

416جنيه

جرام عيار 10

298 جنيه

299.20 جنيه

277 جنيه

الجنية الذهب

5007 جنيه

5010 جنيه

5008 جنيه

أوقية الذهب

1323 دولار

1326 دولار

1340 دولار

 

ففي حين تراجع سعر الذهب يوم أمس الأثنين 10 يونيو 2019م بمقدار سبعة جنيهات عن الأسبوع الماضي، طبقاً لما صرح به نجيب عضو شعبة المعادن الثمينة داخل الغرفة التجارية ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 619 جنيهاً، فقد تراجع اليوم الثلاثاء بمقدار جنيهاً واحداً عن الأمس فسجل سعر الذهب عيار 21 مبلغ 618 جنيها، علاوة على ذلك أوضح أن أسعار الذهب العالمية انخفضت بصورة كبيرة حيث سجل سعر أوقية الذهب 1326 دولار بعد أن كان يسجل 1340 دولار، وهذا الانخفاض الملحوظ يرجع إلى عدة عوامل من أهمها هبوط وصعود سعر الدولار في مقابل العملات الأخرى وخاصة الجنية المصري، إضافة إلى نزول كميات كبيرة وعرضها في الأسواق من المعادن النفيسة.

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عن الكاتب

أحمد سامي إبراهيم

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