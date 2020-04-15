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أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 16 أبريل 2020

كتب عبدالرحمن خالدفي آخر تحديث
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 16 أبريل 2020
أسعار الذهب اليوم

يبحث الكثير من المواطنين في الوقت الحالي بشكل دوري عن أسعار الذهب في مصر اليوم، حيث تعتبر تلك الكلمات البسيطة من أكثر الكلمات تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة خلال الفترة الماضية، حيث يسعى قطاع كبير من المواطنين لمعرفة أسعار الذهب بشكل يومي، خاصة أنه واحد من المعادن التي تستخدم بصورة واسعة في صناعة الحلي، ومن أبرز المعادن المتداولة في الحلي داخل مصر.

وعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا الجديد داخل مصر والعالم كله، ووصول عدد مصابي فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19”  إلى 2 مليون إصابة بل وتخطى هذا الرقم أيضا، ألا ومازال هناك اهتماما كبيرا من المواطنين بأسعار الذهب في مصر، وخاصة من السيدات التي تتابع عن كثب بشكل يومي ما الذي يجري في أسعار الذهب.

الذهب
أسعار الذهب اليوم

وشهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية تذبذب واضح في الأسعار ما بين زيادة وانخفاض، إلا في آخر أسبوع والذي شهد ارتفاع نسبي في سعر الذهب، ويأتي ذلك التذبذب عامة بسبب تذبذب المعدن العالمي للذهب في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” في العالم كله.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 16 أبريل 2020

ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس، حيث ستجد من خلال هذا المقال الأسعار الرسمية مع التحديث الخاصة بكل من:

  • عيار 24
  • عيار 21
  • عيار 18
  • عيار 12
  • وغيرها العديد من أنواع الأعيرة من الذهب.. وإليكم جدول الأسعار:
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 845 إلى 849
عيار 22 774 إلى 778
عيار 21 739 إلى 743
عيار 18 633 إلى 637
عيار 14 493 إلى 495
عيار 12 422 إلى 425
الاونصة 26,266 إلى 26,408
الجنيه الذهب 5,912 إلى 5,944
الكيلو 844,571 إلى 849,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

عن الكاتب

عبدالرحمن خالد

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