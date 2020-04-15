يبحث الكثير من المواطنين في الوقت الحالي بشكل دوري عن أسعار الذهب في مصر اليوم، حيث تعتبر تلك الكلمات البسيطة من أكثر الكلمات تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة خلال الفترة الماضية، حيث يسعى قطاع كبير من المواطنين لمعرفة أسعار الذهب بشكل يومي، خاصة أنه واحد من المعادن التي تستخدم بصورة واسعة في صناعة الحلي، ومن أبرز المعادن المتداولة في الحلي داخل مصر.

وعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا الجديد داخل مصر والعالم كله، ووصول عدد مصابي فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” إلى 2 مليون إصابة بل وتخطى هذا الرقم أيضا، ألا ومازال هناك اهتماما كبيرا من المواطنين بأسعار الذهب في مصر، وخاصة من السيدات التي تتابع عن كثب بشكل يومي ما الذي يجري في أسعار الذهب.

وشهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية تذبذب واضح في الأسعار ما بين زيادة وانخفاض، إلا في آخر أسبوع والذي شهد ارتفاع نسبي في سعر الذهب، ويأتي ذلك التذبذب عامة بسبب تذبذب المعدن العالمي للذهب في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” في العالم كله.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 16 أبريل 2020

ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس، حيث ستجد من خلال هذا المقال الأسعار الرسمية مع التحديث الخاصة بكل من:

عيار 24

عيار 21

عيار 18

عيار 12

وغيرها العديد من أنواع الأعيرة من الذهب.. وإليكم جدول الأسعار: