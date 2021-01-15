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أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 16/1/2021

بواسطة معتز بدوي

تشهد أسعار الذهب حالة من التراجع في السوق المحلي المصري مع بداية تعاملات اليوم السبت، الموافق 16 يناير 2021، حيث خسر جرام الذهب نحو 10 جنيهات منذ تعاملات الخميس في ختام الأسبوع الماضي، ليصبح استقراره مع بداية الأجازة الأسبوعية لبورصة الذهب على هذا الهبوط، إذ سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 688.25 جنيه، مقابل 803 جنيهات لعيار عيار 21 الأكثر تداولا في مصر، فيما سجل عيار الذهب 24 نحو 917.75 جنيه، في حين جاء سعر الجنيه الذهب نحو 6424 جنيها.

1 سعر الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة في مصر
2 سعر الذهب في أسواق المال غدا السبت
3 متوسط سعر الذهب الأسبوع الماضي

سعر الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة في مصر

يوضح الجدول التالي أسعار الذهب بعياراته المختلفة، في محلات الصاغة على مستوى محافظات الجمهورية، وهي

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
الذهب عيار 24 914 إلى 917
الذهب عيار 22 838 إلى 840
الذهب عيار 21 800 إلى 802
الذهب عيار 18 686 إلى 687
الذهب عيار 14 533 إلى 535
الذهب عيار 12 457 إلى 458
أونصة الذهب 28,434 إلى 28,505
الجنيه الذهب 6,400 إلى 6,416
الكيلو 914,286 إلى 916,571

سعر الذهب في أسواق المال غدا السبت

يوضح الجدول التالي، تفاصيل أسعار الذهب، في أسواق المال في مصر غدا السبت:

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 920.43 جنيه $58.77
سعر الذهب عيار 22 843.73 جنيه $53.87
سعر الذهب عيار 21 805.40 جنيه $51.43
سعر الذهب عيار 18 690.33 جنيه $44.08
سعر الذهب عيار 14 536.92 جنيه $34.28
سعر الذهب عيار 12 460.21 جنيه $29.39
سعر الذهب عيار 9 345.16 جنيه $22.04
سعر أوقية الذهب 28,625 جنيه $1,828
سعر الجنيه الذهب 6,443 جنيه $411.41
سعر كيلو الذهب 920,430 جنيه $58,772

متوسط سعر الذهب الأسبوع الماضي

يرصد الجدول التالي، متوسط أسعار الذهب بعياراته المختلفة، على مدار الأسبوع الماضي، وهي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
14 يناير 930.57 جنيها 814.27 جنيها 697.94 جنيها 542.83 جنيها 465.28 جنيها
13 يناير 929.86 جنيها 813.65 جنيها 697.41 جنيها 542.42 جنيها 464.93 جنيها
12 يناير 935.20 جنيها 818.32 جنيها 701.41 جنيها 545.54 جنيها 467.60 جنيها
11 يناير 929.24 جنيها 813.11 جنيها 696.94 جنيها 542.06 جنيها 464.62 جنيها
10 يناير 936.40 جنيها 819.37 جنيها 702.31 جنيها 546.23 جنيها 468.20 جنيها
9 يناير 936.40 جنيها 819.37 جنيها 702.31 جنيها 546.23 جنيها 468.20 جنيها
8 يناير 933.35 جنيها 816.70 جنيها 700.02 جنيها 544.46 جنيها 466.67 جنيها

معتز بدوي

صحفي مصري، شغلت مناصب تحريرية مختلفة في العديد من المواقع الإلكترونية المصرية والعربية، وأهتم بالصحافة الخدمية التي تساعد القارئ على الوصول إلى معلومة مفيدة.

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