أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 16/1/2021

تشهد أسعار الذهب حالة من التراجع في السوق المحلي المصري مع بداية تعاملات اليوم السبت، الموافق 16 يناير 2021، حيث خسر جرام الذهب نحو 10 جنيهات منذ تعاملات الخميس في ختام الأسبوع الماضي، ليصبح استقراره مع بداية الأجازة الأسبوعية لبورصة الذهب على هذا الهبوط، إذ سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 688.25 جنيه، مقابل 803 جنيهات لعيار عيار 21 الأكثر تداولا في مصر، فيما سجل عيار الذهب 24 نحو 917.75 جنيه، في حين جاء سعر الجنيه الذهب نحو 6424 جنيها.

سعر الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة في مصر

يوضح الجدول التالي أسعار الذهب بعياراته المختلفة، في محلات الصاغة على مستوى محافظات الجمهورية، وهي