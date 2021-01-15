أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 16/1/2021

تشهد أسعار الذهب حالة من التراجع في السوق المحلي المصري مع بداية تعاملات اليوم السبت، الموافق 16 يناير 2021، حيث خسر جرام الذهب نحو 10 جنيهات منذ تعاملات الخميس في ختام الأسبوع الماضي، ليصبح استقراره مع بداية الأجازة الأسبوعية لبورصة الذهب على هذا الهبوط، إذ سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 688.25 جنيه، مقابل 803 جنيهات لعيار عيار 21 الأكثر تداولا في مصر، فيما سجل عيار الذهب 24 نحو 917.75 جنيه، في حين جاء سعر الجنيه الذهب نحو 6424 جنيها.
سعر الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة في مصر
يوضح الجدول التالي أسعار الذهب بعياراته المختلفة، في محلات الصاغة على مستوى محافظات الجمهورية، وهي
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|الذهب عيار 24
|914 إلى 917
|الذهب عيار 22
|838 إلى 840
|الذهب عيار 21
|800 إلى 802
|الذهب عيار 18
|686 إلى 687
|الذهب عيار 14
|533 إلى 535
|الذهب عيار 12
|457 إلى 458
|أونصة الذهب
|28,434 إلى 28,505
|الجنيه الذهب
|6,400 إلى 6,416
|الكيلو
|914,286 إلى 916,571
سعر الذهب في أسواق المال غدا السبت
يوضح الجدول التالي، تفاصيل أسعار الذهب، في أسواق المال في مصر غدا السبت:
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|سعر الذهب عيار 24
|920.43 جنيه
|$58.77
|سعر الذهب عيار 22
|843.73 جنيه
|$53.87
|سعر الذهب عيار 21
|805.40 جنيه
|$51.43
|سعر الذهب عيار 18
|690.33 جنيه
|$44.08
|سعر الذهب عيار 14
|536.92 جنيه
|$34.28
|سعر الذهب عيار 12
|460.21 جنيه
|$29.39
|سعر الذهب عيار 9
|345.16 جنيه
|$22.04
|سعر أوقية الذهب
|28,625 جنيه
|$1,828
|سعر الجنيه الذهب
|6,443 جنيه
|$411.41
|سعر كيلو الذهب
|920,430 جنيه
|$58,772
متوسط سعر الذهب الأسبوع الماضي
يرصد الجدول التالي، متوسط أسعار الذهب بعياراته المختلفة، على مدار الأسبوع الماضي، وهي:
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|14 يناير
|930.57 جنيها
|814.27 جنيها
|697.94 جنيها
|542.83 جنيها
|465.28 جنيها
|13 يناير
|929.86 جنيها
|813.65 جنيها
|697.41 جنيها
|542.42 جنيها
|464.93 جنيها
|12 يناير
|935.20 جنيها
|818.32 جنيها
|701.41 جنيها
|545.54 جنيها
|467.60 جنيها
|11 يناير
|929.24 جنيها
|813.11 جنيها
|696.94 جنيها
|542.06 جنيها
|464.62 جنيها
|10 يناير
|936.40 جنيها
|819.37 جنيها
|702.31 جنيها
|546.23 جنيها
|468.20 جنيها
|9 يناير
|936.40 جنيها
|819.37 جنيها
|702.31 جنيها
|546.23 جنيها
|468.20 جنيها
|8 يناير
|933.35 جنيها
|816.70 جنيها
|700.02 جنيها
|544.46 جنيها
|466.67 جنيها