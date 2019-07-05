أسعار السجائر والمعسل بعد تحريك سعر الوقود والمواد البترولية

أكدت بعض المصادر الموثوقة بكافة الصناعات الغذائية التابعة لإتحاد الصناعات من بينهم المعسل والدخان، على أن المعسل وكذلك الشركات المصنعة للسجائر بأنها لم تقم برفع أسعارهم على التجار إلا حين يرتفع أولاً على المستهلك، على أن تلك تلك الشركات بتحمل تكلفة النقل الزائدة وليس على عتاقي التجار.

أسعار السجائر الجديدة

واستكمل المصدر، مشيراً على أن سعر السجائر لم تشهد حتى الآن أي زيادة جديدة بعدما تم رفع سعر الوقود مجدداً اليوم، منبهاً المستهلكين بألا يدعوا أحد من معدومي الضمير أن يستغلهم في أي زيادة على الأسعار القديمة للسجائر.