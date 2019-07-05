أسعار الغاز الطبيعي المنزلي الجديدة في مصر 2019

في قرارات عاجلة من ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها مصر أعلنت الحكومة حسبما تم النشر في الجريدة الرسمية عن 6 قرارات عاجلة بشأن أسعار الطاقة من بنزين وسولار وغاز وخلافه وذلك بدءاً من صباح اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2019 في تمام الساعة التاسعة صباحاً هذا وقد استعرضنا سوياً في مقال سابق أسعار البنزين الجديدة مصر 2019 والتي بدأ تنفيذها من التاسعة صباحاً هذا ومن خلال هذا المقال نستعرض سوياً أسعار الغاز الطبيعي المنزلي الجديدة والتي بدأ العمل بها من اليوم طبقاً لشرائح الاستهلاك المُختلفة.

أسعار الغاز الطبيعي المنزلي الجديدة – شرائح الاستهلاك الجديدة

هذا ونضع بين ايديكم الشرائح الجديدة للمُحاسبة على استهلاك الغاز الطبيعي المنزلي بالمتر المكعب وذلك لمُستخدمي الغاز مقارنة بالأسعار القديمة قبل الزيادة حيث وصلت الزيادات في بعض الأوقات نحو 34%

شرائح استهلاك الغاز الطبيعي سعر الغاز الطبيعي الجديد 2019 بعد الزيادة سعر الغاز الطبيعي قبل الزيادة من صفر – 30 متر مكعب 235 قرشا للمتر المكعب 175 قرشا للمتر المكعب من 30 – 60 متر مكعب 310 قرشاً للمتر المكعب 250 قرشاً للمتر المكعب ما يزيد عن 60 متر مكعب 360 قرشاً للمتر المكعب 300 قرشاً للمتر المكعب

أسعار البنزين الجديدة 2019 بعد الزيادة

هذا وللإطلاع على أسعار البنزين الجديدة 2019 في مصر بعد الزيادة الجديدة يمكنك زيارة المقال التالي: أسعار البنزين الجديدة مصر 2019 والتي بدأ تنفيذها من التاسعة صباحاً .. هذا وقد تم نشر الأسعار الجديدة في الجريدة الرسمية صباح اليوم.