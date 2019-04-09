أسعار الفسيخ والرنجة في شم النسيم 2019

مع اقتراب شم النسيم وارتفاع الطلب على الفسيخ والرنجة، ترتفع أسعار هذه السلع بسبب الإقبال عليها، ولكن هناك عوامل أخرى تتسبب في ارتفاعات مضافة بالأسعار، وقد قال أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك ارتفاعًا هذا العام بنسبة 20% في أسعار الفسيخ والرنجة مقارنة بالعام الماضي، وأوضح جعفر الأسباب موضحا الأسعار لهذا العام.

أسعار الفسيخ والرنجة 2019

وفي إطار شرحه لأسباب الزيادة، أوضح جعفر أنه ونتيجة لإلغاء رسوم الصادر على الأسماك بداية من العام الحالي 2019، يتم تصدير كميات كبيرة من السمك البوري وهو ما أدى إلى زيادة أسعار الأسماك المملحة والفسيخ، مشيرا في تصريحات صحفية إلى أن هناك ارتفاعا بنسبة 20% في أسعار الفسيخ مع اقتراب شم النسيم، مقارنة بالعام الماضي، وأضاف أن البوري كان في مثل هذا الوقت من كل عام يسجل 45 جنيها، بينما هذا العام يسجل 70 جنيها بسبب رفع رسوم الصادر من على الأسماك.

وبخصوص الأسعار، فقد أكد جعفر أن منتجات الرنجة بها استقرار، وتتراوح أسعارها ما بين 25 إلى 50 جنيها وفقا لبلد المنشأ وكذلك حسب حجمها، بينما تتراوح أسعار الفسيخ ما بين 100 و170 جنيها.

بذكر أن شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية كانت قد طالبت بضرورة إعادة النظر في قرار إلغاء فرض رسوم على صادرات الأسماك حتى لا يتسبب ذلك في زيادة الأسعار، مؤكدة أن إلغاء رسوم صادرات الأسماك سيكون له اثار سلبية على الأسعار، وقد ارتفعت بالفعل أسعار الأسماك الشعبية مثل البوري والبلطي.

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