أسعار الفسيخ والرنجة في عيد الفطر المبارك

مع حلول عيد الفطر المبارك وإقبال الكثير من المصريين على تناول الفسيخ والرنجة، حيث يعد الموسم الثاني لهما بعد شم النسيم، شهدت الأسواق تراجعا في السعر مقارنة بسعرهما في شم النسيم، حيث صرح أحد مالكي محلات الفسيخ بأن أسعار الفسيخ شهدت تراجعا بنحو 20 جنيهًا مقارنة بأسعار شم النسيم، كما تراجع سعر الرنجة بنحو 3 و5 جنيهات للكيلو الواحد.

أسعار الفسيخ والرنجة في عيد الفطر

وقال أحمد عاصم أحد ملاك محلات الفسيخ للصحافة أن سعر كيلو الفسيخ يتراوح بين 80 و160 جنيهًا، وسعر الرنجة يتراوح ما بين 32 و38 جنيهًا، واستقر سعر كيلو السردين عند 50 جنيهًا للكيلو ، وكذلك استقر سعر كيلو الملوحة عند 150 جنيهًا.

ويرجع أصحاب محلات الفسيخ تراجع الأسعار إلى تخفيض كبار التجار للأسعار وهو ما يدفع باقي التجار لخفض الأسعار، مع ملاحظة أن أسعار الفسيخ والرنجة تتفاوت وفقا للمستوى الاقتصادي للمناطق، حيث تختلف من منطقة لأخرى.

ويذكر أن محلات الفسيخ والرنجة تظل مفتوحة للمواطنين طوال ليلة العيد وحتى الفجر باعتبار العيد موسما مصغرا لموسم شم النسيم.