أسعار الكحك والبسكويت في العيد في المجمعات الاستهلاكية.. أعرف كل حاجة

أسعار الكحك والبسكويت في العيد أحد أكثر ما يشغل العديد من المصريين في الوقت الحالي مع اقتراب عيد الفطر في ظل أننا في الأيام الأواخر من شهر رمضان الكريم، فأصبح الكثير من المسلمين يستعدون بشكل كبير إلى عيد الفطر والاحتفال به وبالطقوس المعتادة في العيد من كحك وبسكويت وغيرها من المعجنات التي يشتريها البعض والبعض الآخر يصنعها في المنزل.
وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي المصيلحي على طرح الكحك والبسكويت في المجمعات الاستهلاكية المختلفة كعادتها بشكل سنوي حرصا منها على التخفيف على المواطنين في ظل الأسعار المرتفعة للكحك والبسكويت في المحلات المختلفة في الأيام الحالية، فالعديد من المواطنين يلجأ إلى شراء الكحك والبسكويت من المجمعات الاستهلاكية.
أسعار الكحك والبسكويت في العيد
ونقدم إليكم من خلال موقعنا كلمة دوت أورج أسعار الكحك والبسكويت في عيد الفطر هذا العام داخل المجمعات الاستهلاكية حرصا منا على تقديم كل ما تبحثون عنه وإليكم الأسعار:
- كيلو بسكويت نشادر: 50 جنيه، بسكويت لوكس 80 جنيه.
- كيلو كحك سادة: 60 جنيه.
- كيلو كحك محشي ملبن: 65 جنيه.
- كيلو كحك بالمكسرات: 85 جنيه.
- كيلو بيتي فور عادي: 65 جنيه، واللوكس: 85 جنيه.
- كيلو غريبة سادة: 75 جنيه، وغريبة باللوز: 85 جنيه.
- علبة كحك سادة وبسكويت كيلو: 55 جنيه.
- علبة 2 كيلو مشكل (كحك وبسكويت وبيتي فور وغريبة): 125 جنيه، والـ 3 كيلو 185، والـ 5 كيلو: 310 جنيه,
- علب مميزة مشكل كيلو (كحك مكسرات وبسكويت لوكس): 80 جنيه.
- علبة 2 كيلو مشكل مميزة (كحك مكسرات وبيتي فور لوكس، وبسكويت لوكس، غريبة لوز): 170 جنيه.
- علبة 5 كيلو مشكل (كحك مكسرات، وبيتي فور لوكس، وبسكويت لوكس، وغريبة لوز) ، بسعر 420 جنيه.