أسعار الكحك والبسكويت في العيد في المجمعات الاستهلاكية.. أعرف كل حاجة

أسعار الكحك والبسكويت في العيد أحد أكثر ما يشغل العديد من المصريين في الوقت الحالي مع اقتراب عيد الفطر في ظل أننا في الأيام الأواخر من شهر رمضان الكريم، فأصبح الكثير من المسلمين يستعدون بشكل كبير إلى عيد الفطر والاحتفال به وبالطقوس المعتادة في العيد من كحك وبسكويت وغيرها من المعجنات التي يشتريها البعض والبعض الآخر يصنعها في المنزل.

وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي المصيلحي على طرح الكحك والبسكويت في المجمعات الاستهلاكية المختلفة كعادتها بشكل سنوي حرصا منها على التخفيف على المواطنين في ظل الأسعار المرتفعة للكحك والبسكويت في المحلات المختلفة في الأيام الحالية، فالعديد من المواطنين يلجأ إلى شراء الكحك والبسكويت من المجمعات الاستهلاكية.

أسعار الكحك والبسكويت في العيد

ونقدم إليكم من خلال موقعنا كلمة دوت أورج أسعار الكحك والبسكويت في عيد الفطر هذا العام داخل المجمعات الاستهلاكية حرصا منا على تقديم كل ما تبحثون عنه وإليكم الأسعار: