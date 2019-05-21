أسعار الكعك والبسكويت 2019

أسعار الكعك والبسكويت بمناسبة عيد الفطر 2019، تعد من المواضيع التي يبحث عنها المواطنين في الوقت الحالي اقتراب عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات حيث أن كعك العيد من أهم مظاهر فرحة العيد لدى الشعب المصري، فجميع المصريين بمختلف مستوياتهم يبحثون عن أسعار كعك العيد لما تمثل تلك العادة من موروث ثقافي لدى المصريين جميعاً، فلا يحلو عيد الفطر المبارك بدون كعك أو كحك العيد.
قائمة بمتوسط أسعار الكعك والبسكويت عيد الفطر
مع ارتفاع أسعار خامات التي يصنع منها كعك وبسكويت العيد ارتفعت بالتالي أسعاره هذا العام عن العام الماضى، حيث تتراوح أسعار بيع الكعك والبسكويت وأنواع الحلويات الأخرى كالآتي:
|أسعار الكعك
|أسعار البسكويت
|أسعار علب المشكل
|كيلو كحك سادة بـ 95 ج
كيلو كحك ملبن بـ 95 ج
كيلو كحك عجمية بـ 95 ج
كيلو كحك عين جمل بـ 140 ج
كيلو كحك فسدق بـ 140 ج
كيلو غريبة بـ 120 ج
|كيلو بسكويت ” سادة، برتقال، جوز هند، شيكولاتة ” بـ 85 ج
كيلو بسكويت مشكل بـ 110 ج
علبة بيتيفور سادة بـ 110 ج (1 كيلو)
علبة بيتيفور بالمكسرات بـ 140 ج (1 كيلو)
علبة منين سادة بـ85 ج (1 كيلو)
علبة منين عجوة بـ85 ج (1 كيلو)
|علبة مشكل 1 ك (سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت) بـ 100 ج
علبة مشكل 1,5 ك (كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت – غريبة) بـ 155 ج
علبة مشكل 2 ك (كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت – غريبة) بـ 200 ج
علبة مشكل 3 ك (كحك سادة – كحك عين جمل – بيتي فور ممتاز
بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – غريبة) بـ 345 ج
علبة مشكل 4 ك (كحك سادة – كحك عجمية – كحك عين جمل
بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – غريبة) بـ 450 ج
علبة صفيح هدايا (كحك سادة – كحك عين جمل – بيتي فور ممتاز
بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – بسكويت شيكولاتة
غريبة) بـ 485 ج
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