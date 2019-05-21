أسعار الكعك والبسكويت 2019

أسعار الكعك والبسكويت بمناسبة عيد الفطر 2019، تعد من المواضيع التي يبحث عنها المواطنين في الوقت الحالي اقتراب عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات حيث أن كعك العيد من أهم مظاهر فرحة العيد لدى الشعب المصري، فجميع المصريين بمختلف مستوياتهم يبحثون عن أسعار كعك العيد لما تمثل تلك العادة من موروث ثقافي لدى المصريين جميعاً، فلا يحلو عيد الفطر المبارك بدون كعك أو كحك العيد.

قائمة بمتوسط أسعار الكعك والبسكويت عيد الفطر

مع ارتفاع أسعار خامات التي يصنع منها كعك وبسكويت العيد ارتفعت بالتالي أسعاره هذا العام عن العام الماضى، حيث تتراوح أسعار بيع الكعك والبسكويت وأنواع الحلويات الأخرى كالآتي: