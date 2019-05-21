عاجل| رسميا أسعار الكهرباء الجديدة والتطبيق يوليو 2019

أسعار الكهرباء الجديدة 2019| أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة متمثلة في الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء اليوم في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة في العباسية، أسعار الكهرباء الجديدة 2019 لبيع الكهرباء للعام الحالي والمقبل 2019-2020 والمقرر أن يتم تطبيقها في شهر يوليو المقبل من العام الجاري.

أسعار الكهرباء الجديدة 2019

وأوضح الوزير محمد شاكر في مؤتمر صحفي إعلان الأسعار الجديدة، اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان عام الوزارة، أن قيمة الزيادة لمن يستهلك 50 كيلوات، تبلغ فقط 4 جنيهات، و9 جنيها لمن يستهلك 100 كيلوات.

وقال شاكر: إن من يستهلك 300 كيلوات، تصل الزيادة في الفاتورة إلى 40 جنيهًا، مشيرا إلى أن أكبر زيادة هي 93 جنيهًا فقط، لم يستهلك أكثر من 1000 كيلوات.

وأوضح شاكر أن سعر الكيلوات يبلغ بعد الزيادة الجديدة 114 قرشًا.

أسعار الكهرباء العام الماضي

وفيما يلى قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر يوليو من العام الماضي 2018 حسب الاستهلاك، وكانت فيها الزيادة بنسبة 25%:

صفر – 50 كيلو وات ساعة “ 22 قرشا بدلا من 13 قرشا “.

“. 51 – 100 كيلو وات ساعة “ 30 قرشا بدلا 22 قرشا “.

“. صفر – 200 كيلو وات “ 36 قرشا بدلا من 27 قرشًا “.

“. 201 – 350 كيلو وات “ 70 قرشا بدلا من 55 قرشًا “.

“. 351 – 650 كيلو وات “ 90 قرشا بدلا من 75 قرشًا “.

“. 651 – 1000 كيلو وات “ 135 قرشا بدلا من 125 قرشًا “.

“. ما يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم “145 قرشًا بدلا من 135“.

رفع الدعم كليا عام 2020

يذكر أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قال في تصريحات سابقة: «الدولة المصرية مدت فترة دعم الكهرباء إلى ثلاث سنوات، إذ يتم رفعها نهائيا في الموازنة العامة للدولة 2022، ولذلك يتم الرفع تدريجيا وجزئيا في الأسعار الخاصة ببيع الكهرباء خلال العام المالي الحالي والمقبل حتى يتم الرفع نهائيا.