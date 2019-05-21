الحكومة تُعلن أسعار الكهرباء الجديدة 2019 اليوم

في إطار خطة الحكومة المصرية والتي تتعلق برفع الدعم بصورة تدريجية عن الطاقة من أجل تخفيف الحمل عن بند المصروفات في الموازنة العامة المصرية يترقب الجميع الإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء والتي من المُقرر الإعلان عنها من قبل الحكومة مُتمثلة في وزارة الكهرباء اليوم في مؤتمر صحفي سيتم عقده ظُهر اليوم الثُلاثاء الموافق 21 مايو 2019 وهي الأسعار التي سيبدأ العمل بها بدءاً من أول يوليو 2019. ومن خلال هذا المقال نستعرض سوياً خطة الحكومة لرفع الدعم عن الكهرباء والتي تم الإعلان عنها في 2015 وكذلك أسعار الكهرباء الجديدة 2019 والتي سيتم الإعلان عنها بعد أقل من 12 ساعة من الآن.

خطة الحكومة لرفع الدعم عن الكهرباء

هذا وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في عام 2015 عن رفع الدعم بشكل عام عن الطاقة والمحروقات من أجل تخفيف الحمل عن كاهل الموازنة العامة المصرية وذلك في خطة كان من المُقرر لها أن تنتهي في 2019 قبل أن يتم تعديل تلك الخطة بتوجيهات من سيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في 2017 وبعد تعويم الجنيه المصري وانخفاض قيمة الجنيه مُقابل الدولار الأمريكي لتُصبح المُدة المُقررة لرفع الدعم عن الطاقة لتكون تلك العملية خلال 8 سنوات بدلاً من 5 سنوات وذلك من أجل تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وبالتالي سيتم رفع الدعم نهائياً عن الكهرباء في يوليو 2021.

أسعار الكهرباء الجديدة 2019

هذا وكما ذكرنا أنه من المُرتقب إعلان الحكومة مُتمثلة في وزارة الكهرباء عن أسعار الكهرباء الجديدة 2019 وذلك في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2019 هذا وسنقوم بوضع الأسعار الجديدة للكهرباء وذلك بإستعراض قيمة شرائح الكهرباء الجديدة 2019 في مصر والتي سيتم العمل بها بدءاً من يوليو 2019 فور إعلانها من قبل الحكومة من خلال تحديث هذا المقال .. تابعونا ….