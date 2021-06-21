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أسعار اللحوم بعيد الأضحى ٢٠٢١

بواسطة noha ali
أسعار اللحوم بعيد الأضحى أسعار اللحوم بعيد الأضحى

 

بدء العد التنازلى لاقتراب أول أيام عيد الأضحى المبارك للعام الحالي ٢٠٢١، ومنها بدأت أسعار اللحوم في الإستقرار وفقًا لما أقرته الغرفة التجارية للقصابين بالقاهرة، حيث صرحت غرفة القصابين أن اللحوم سوف تستقر وتتوحد جميع أنواعها من حيث الاسعار مثل اللحوم البلدي والسوداني بالإضافة إلى اللحوم البرازيلي.

1 أسعار لحوم عيد الاضحى المبارك ٢٠٢١
2 أسعار أضاحي العيد

أسعار لحوم عيد الاضحى المبارك ٢٠٢١

صرح أحد الجزارين بالقاهرة أن اللحوم لم تتأثر أسعارها حتى الآن بقرب حلول العيد، وأن هناك إقبال كبير من المستهلكين والزبائن على شراء اللحوم، 

  •  وأكد أن سعر كيلو اللحمة الكندوز يصل سعره ما بين ١٢٠ إلى ١٤٠ جنيه مصري.
  •  أما كيلو الكبدة الكندوز وصلت ما بين ١٣٠ إلى ١٥٠ جنيه مصري.
  •  أما سعر كيلو الموزة الكنوز وصلت مابين ١٣٠ الى ١٥٠ جنيه مصري.
  • واضاف أيضًا أن سعر كيلو  الكلاوى وصل إلى  ما بين ١٢٠ إلى  ١٣٠ كيلو.
  • كيلو اللحمة المفرومة وصلت ما بين ١٢٠ إلى ١٣٠ جنيه للكيلو.
  • سعر  كيلو كباب الحلة وصل ما بين ١٣٥ إلى ١٤٥ جنيه مصرى.
  • أما سعر كيلو التربيانكو وصل ما بين ١٤٠ إلى ١٦٠ جنيه.
أسعار اللحوم بعيد الأضحى
أسعار اللحوم بعيد الأضحى

 أسعار أضاحي العيد

صرح السيد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين إن هناك استقرار واضح في أسعار اللحوم مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك،  وذلك بسبب ما وفرته وزارة التموين من كمية اللحوم المجمدة والبتلو كان هذا  سبب واضح في استقرار الأسعار 

 وقد وضح أيضًا أسعار الأضاحي خلال هذا العام وهى كالتالي:

  • وصل سعر العجول ذو الحجم المتوسط وصل إلى ١٣ إلى ١٦ ألف جنيه للرأس الواحدة.
  • سعر رأس الخروف الواحد متوسط الحجم وصل من ٣٠٠٠ الى ٦٠٠٠ آلاف جنية مصرى

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ومن الجدير بالذكر أن سعر كيلو اللحمة المذبوحة يختلف تمام عن سعر كيلو اللحمة بالنسبة  للأضاحي  الحية.

noha ali
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