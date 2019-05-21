أقصى زيادة في أسعار الكهرباء 93 جنيهاً لمن يستهلك أكثر من ألف كيلو وات وأقل زيادة 4 جنيهات

حددت وزارة الكهرباء الزيادات المتوقعة في أسعار شرائح الكهرباء في المؤتمر الصحفي الذي تم انعقاده اليوم وكان يترقبه الكثير من المواطنين لمعرفة حجم الزيادات على فاتورة الكهرباء، وأعلن وزير الكهرباء محمد شاكر تفاصيل الزيادات لكل شريحة في ضوء سعي الدولة لتقليص الدعم تدريجيا لتخفيف الأعباء وتسديد الديون المتراكمة وتبدأ الدولة بتنفيذ الزيادات بداية من يوليو 2019 وبهذه الأسعار يقل الدعم على الكهرباء من 49 مليار إلى 22 مليار.

أسعار الكهرباء الجديدة

أعلن الوزير في المؤتمر الصحفي أن أقصي قيمة للزيادة هي 93 جنيها لمن يستخدم أكثر من ألف كيلو وات وتكون أقل زيادة هي 4 جنيهات فقط لمن يستخدم أقل من 50 كيلو وات، وهذا ما يجعل الجميع يرشد من استهلاك الطاقة واستخدام الكهرباء في موضعها السليم وفي هذا المقال شرح تفصيلي للزيادات على كل الشرائح:

– الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات.. 30 قرشا مقابل 22 قرشا. – الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات.. 40 قرشا مقابل 30 قرشا. – الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات .. 50 قرشا مقابل 36 قرشا. – الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات .. 82 قرشا مقابل 70 قرشا. – الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات .. 100 قرش مقابل 90 قرشا. – الشريحة السادسة 651 إلى 1000 كيلو وات .. 140 قرشا مقابل 135 قرشا. – الشريحة السابعة من صفر إلى أكثر من 1000 كيلو وات.. (145 قرشا). وبالنسبة للاستهلاك التجاري: – من صفر إلى 100 كيلو وات .. 65 قرشا مقابل 55 قرشا. – من 0 إلى 250 كيلو وات .. 115 قرشا مقابل 100 قرش. – من صفر إلى 600 كيلو وات .. (140 قرشا). – من 601 إلى 1000 كيلو وات .. 155 قرشا. – من صفر إلى أكثر من 1000 كيلو وات .. 160 قرشا مقابل 150 قرشا.

رفع الدعم عن الكهرباء

طبقت الوزارة خطة رفع الدعم عن الكهرباء تدريجيا ليتم رفعها نهائيا في عام 2022، وذلك لتخفيف الأعباء الكبيرة على الدولة وهذه الزيادات لن تؤثر بشكل كبير على محدودي الدخل الذين يستخدمون الكهرباء بالشكل الأمثل وأن المتضررين هم أصحاب الإسراف في الكهرباء واستخدامها في غير موضعها، وسيتم أيضا تطبيق الزيادات في الأجور بداية من يوليو 2019 مع السنة المالية الجديدة لمواكبة كل الزيادات المطبقة في أسعار الطاقة.