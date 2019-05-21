أسعار شرائح الكهرباء الجديدة المنزلي والتجاري من أول يوليو 2019

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة فى مؤتمر صحفي عقده اليوم عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التى سيتم تطبيقها اعتباراً من أول يوليو 2019 ويتم محاسبة المستهلكين عليها، وصرح بأن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت عام 2015 وكان مقرراً الانتهاء منها عام 2019 وذلك بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام باقي العملات، على أن يتم محاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار عام 2017 أعطي الرئيس السيسي تعليماته بمد خدة رفع الدعم عن الكهرباء حتى عام 2021 لتكون 8 سنوات بدلاً من 5 سنوات وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع المنزلي

تم تقسيم أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع المنزلي إلى 7 شرائح وجاءت أسعار ها كالتالي:

الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلو وات (سعر الكيلو وات 30 قرش بدلا من 22 قرش). الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات (سعر الكيلو وات 40 قرش بدلا 30 قرش). الشريحة الثالثة: من صفر حتى 200 كيلو وات (سعر الكيلو وات 50 قرش بدلا من 36 قرشًا). الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات (سعر الكيلو وات 82 قرش بدلا من 70 قرشًا). الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات (سعر الكيلو وات 100 قرش بدلا من 90 قرشًا). الشريحة السادسة: من 651 إلى ألف كيلو وات (سعر الكيلو وات 140 قرش بدلا من 135 قرشًا). الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلو وات لا يحصل على دعم (سعر الكيلو وات 145 قرشًا).

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجاري

وتم تقسيم أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجاري إلى 5 شرائح وجاءت أسعارها كالتالي:

الشريحة الأولى: من صفر إلى 100 كيلو وات (سعر الكيلو وات 65 قرشا بدلا من 55 قرشا). الشريحة الثانية: من صفر إلى 250 كيلو وات (سعر الكيلو وات 115 قرشا بدلا من جنيه). الشريحة الثالثة: من صفر حتى 600 كيلو وات (سعر الكيلو وات 140 قرش بدلا من 115 قرش). الشريحة الرابعة: من 601 إلى ألف كيلو وات (سعر الكيلو وات 155 قرش بدلا من 145 قرش). الشريحة الخامسة: من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات (سعر الكيلو وات 160 قرش بدلا من 150 قرش)

نسب الزيادة فى أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

نسبة الزيادة فى الشريحة الأولي من صفر حتى 50 كيلو وات 36.6% من 22 إلى 30 قرش.

نسبة الزيادة فى الشريحة الثانية من 51 حتى 100 كليو وات 33.3% من 30 إلى 40 قرش.

نسبة الزيادة فى الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات 38.8% من 36 إلى 50 قرش.

نسبة الزيادة فى الشريحة الرابعة من 201 حتى 350 كيلو وات 17% من 70 إلى 82 قرش.

نسبة الزيادة فى الشريحة الخامسة من 351 حتى 650 كيلو وات 20% من 90 إلى 100 قرش.

نسبة الزيادة فى الشريحة السادسة من 651 حتى 1000 كيلو وات 3.7% من 135 إلى 140 قرش.

نسبة الزيادة فى الشريحة السابعة أكثر من 1000 كيلو وات صفر% وبسعر 145 قرش.

هذا ويُضاف على الفاتورة رسوم إدارية + دمغة توريد + رسم إذاعة + رسم محافظة + رسم نظافة إن وجد، وفى ظل هذه الزيادات التى يشهدها الشعب المصري فى أسعار الكهرباء وأسعار البنزين، وأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية والملابس والمصروفات الدراسية لا توجد زيادة فى المرتبات والأجور.